Vant Wimbledon som tidenes første useedede kvinne

Tsjekkeren vant lørdagens finalekamp 6-4, 6-4. Med det ble hun tidenes første useedede spiller på kvinnesiden til å vinne den prestisjetunge Grand Slam-turneringen i London.

Vondrousova hadde fra før én tapt finale på dette nivået. I 2019 kom hun til kort i Roland-Garros, mens Jabeur tapte tittelkampen i Wimbledon for andre år på rad.

Det så bra ut for Jabeur da hun blankt brøt til 4-2, men det som fulgte var en skikkelig kollaps. På direkten slo Vondrousova tilbake med samme mynt og fulgte opp med å vinne ytterligere fire game på rad.

Jabeur fikk ingenting til å stemme og plukket knapt poeng etter et lite temposkifte i kampen. Dermed ble det tsjekkisk 6-4-seier i første sett og 1-0-ledelse i det andre. Blikkene i Jabeur-leiren på stadion var ikke til å misforstå.

Men finalen skulle by på nok en vending. På nippet til å havne under 0-2 var det noe som brått snudde for Jabeur. Tunisieren fikk inn et brudd og brøt igjen til 3-1 på neste mulighet.

Nok en gang hadde hun koblet grepet, men bare for å se alt rakne.

