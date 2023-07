Ny Ineos-seier da Vingegaard tok ett sekund på Pogacar

Det var spanske Carlos Rodriguez (Ineos) som gikk av med seieren.

Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE) kjempet nok en hard kamp på lørdagens etappe. Pogacar tok innpå den ledende dansken på fredagens etappe og var bare ni sekunder bak i sammendraget.

1691 meter høye Col de Joux Plane måtte forseres tolv kilometer før mål. Stigningen viste seg som avgjørende for allerede slitne bein. UAE-laget smalt til fra bunnen av bakken og satte et høyt tempo i front. 3,7 kilometer før toppen rykket også Pogacar ifra.

Vingegaard ble umiddelbart distansert, men dansken jobbet seg etter hvert tilbake til fronten.

Han var også først over toppen og sikret seg bonussekunder i sammendraget. Dansken innkasserte i tillegg 20 poeng i klatrekonkurransen og tok over ledelsen i kampen om den rødprikkede trøya.

De to sammenlagtkanonene senket tempoet, og Rodriguez kjempet seg opp igjen. Spanjolen rykket deretter ifra og vant i mål.

Vingegaard økte i alt ledelsen i sammendraget med ett sekund på etappen. Han leder rittet med ti sekunder ned til Pogacar.

Tøff etappe

Like ved grensen til Sveits la rytterne ut på den 151.8 kilometer lange etappen fra Annemasse til Morzine Les Portes du Soleil. Rytterne skulle over én 3.-kategori, hele tre 1.-kategorier og én såkalt hors catégorie på vei mot mål. Med over 4000 høydemeter var lørdagens etappe blant årets tøffeste.

En massevelt få kilometer etter start førte til at etappen måtte nøytraliseres i nærmere en halvtime. Uno X-rytteren Tobias Halland Johannessen og UAE-rytteren Vegard Stake Laengen var involvert i velten, men greide å fortsette.

Det gjorde ikke Louis Meintjes (Intermarché), Antonio Pedrero (Movistar) og Esteban Chaves (EF Education). Senere på etappen måtte også Romain Bardet (DSM) og James Shaw (EF Education) kaste inn håndkleet etter å ha veltet i en utforkjøring. Også Ramon Sinkeldam (Alpecin) brøt rittet lørdag.

I brudd

Halland Johannessen var blant 21 ryttere som brøt ut fra hovedfeltet etter at etappen ble gjenopptatt. Utbryterne ble holdt i en stram line av Jumbo-Visma-laget som ledet an i hovedfeltet, og nordmannen måtte etter hvert slippe seg ned.

Bruddet ble kjørt inn da det gjensto i underkant av seks mil igjen til mål.

Søndag venter nok en tøff etappe, før rytterne får sjansen til å hente seg inn igjen på mandagens hviledag.

