Hovland slo tilbake etter krisehull – klatret i Scottish Open

Spillet løsnet særlig på den siste halvdelen. Der ble det fire birdier på de ni siste hullene, og Hovland gikk runden tre slag under par. Totalt er han på -7 foran søndagens avslutning.

Det holder til en delt 18.-plass i PGA- og europatourturneringen i North Berwick øst for Edinburgh. Rory McIlroy topper med 13 slag under par.

Hovland fikk sine to første birdier på hull tre og sju, men fikk et skikkelig tilbakeslag på det åttende. Der endte utslaget i trærne, og Oslo-mannen lyktes heller ikke med en langputt. Både retningen og hastigheten var feil, og fra tre meter ble det ny bom. Dobbeltbogeyen ble en bråbrems for nordmannens frammarsj på resultatlistene.

Han rettet på skaden med strake birdier på hull 11 og 12. Så kom en bogey som gjorde Hovland ordentlig forbannet. Tross et godt utslag til greenområdet spilte han seg i trøbbel med svake chipper, og etterpå kunne man se ham tydelig sint.

Hovland fikk en elendig start på årets Scottish Open. Kun åtte spillere var dårligere enn ham etter første runde, men fredag knallet han til med åtte birdier og klatret over 100 plasser. Superspillet gjorde at han unngikk å misse cuten.

