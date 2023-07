Viktor Hovland med kjemperunde i Scottish Open – klatret over 100 plasser

Hovland gikk åpningsrunden på tre slag over par og var avhengig av en god runde for å få helgespill på banen i North Berwick øst for Edinburgh. Fredag storspilte han fra start, og han endte til slutt på sju slag under par for runden.

Dermed er han på fire slag under par totalt og for øyeblikket trygt innenfor cutgrensen på to slag under par.

– Det er en helt annen Hovland enn i går, utbrøt Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen underveis i sendingen.

Hovland startet runden på banens tiende hull og hadde fire birdier allerede etter de sju første hullene. Dermed kjempet han seg tilbake i kampen om å greie cuten.

På de siste ni hullene skaffet han seg ytterligere fire birdier, men han fikk en bogey på banens sjuende hull. Det er fortsatt en del spillere som ikke har fullført to runder.

Hovland hadde bare åtte spillere bak seg etter den første runden. Fredag har han i skrivende stund avansert 114 plasser og ligger på delt 23.-plass.

Cutmestere

Banerekorden på The Renaissance Club er 61 slag, altså ni under par. Sørkoreanske An Byeong-hun tangerte den torsdag.

Hovland har ikke misset cuten siden han falt utenfor i fjorårets Scottish Open. Siden den gang har nordmannen spilt 25 turneringer på PGA- og europatouren. Et fåtall av dem har ikke cut.

I 2022/23-sesongen har kun amerikanske Xander Schauffele greid flere cuter enn Hovland. Nordmannen har spilt 22 turneringer, mens regjerende OL-mester Schauffele har fått helgespill i 28.

På sitt tiende hull – banens første – slo Hovland seg i tjukt gress på utslaget, men med et eksepsjonelt slag landet han bare litt over to meter fra hullet.

– Århundrets birdie

Caddie Shay Knight så nærmest sjokkert ut da han ga Hovland anerkjennelse for slaget. Nordmannen senket så birdieputten og fortsatte med det storspillet.

– Århundrets birdie, skrev europatouren på sin Twitter-konto.

Hovlands eneste bogey kom på banens sjuende hull. Utslaget havnet i en bunker midt i fairwayen, og han greide ikke å redde par. Nordmannen var tydelig frustrert.

Neste uke venter årets siste majorturnering i British Open, og utgaven spilles på Royal Liverpool Golf Club i Hoylake vest for Liverpool. I fjor var Hovland helt i toppen før siste runde på St. Andrews i Skottland, men han endte til slutt på delt fjerdeplass.