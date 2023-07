UCI: Transkjønnede syklister får ikke delta i kvinneklassen

UCI opplyser om forbudet på sine nettsider fredag. Forbundet skriver at styringskomiteen tok avgjørelsen i et ekstraordinært møte 5. juli.

«Fra nå av vil kvinnelige transkjønnede idrettsutøvere som har skiftet kjønn etter puberteten, ha forbud mot å delta i kvinnearrangementer på UCIs kalender – i alle kategorier», heter det i uttalelsen.

Utviklingen skjer etter at amerikaneren Austin Killips (27) i mai ble tidenes første transkjønnede rytter til å vinne en etappe og ritt sammenlagt på UCI-nivå på kvinnesiden. Seieren kom på siste dag av Tour of the Gila i New Mexico.

Etterpå takket hun konkurrentene og sykkelsporten for støtten.

– De viser at Twitter ikke er det virkelige livet, sa Killips.

Men etter rittet har kritikken hardnet til. USAs tredobbelte OL-sølvvinner Inga Thompson har anklaget UCI for «å ta livet av kvinnesykling».

UCI-president David Lappartient sier at forbundet føler på en plikt til å gjøre konkurransene lik for alle.

– Først av alt vil UCI på nytt opplyse at sykling – som en konkurransesport, fritidsaktivitet eller transportmiddel – er åpen for alle, inkludert transpersoner … Vi har imidlertid en plikt til å garantere fremfor alt like muligheter for alle konkurrenter i sykkelkonkurranser, sier han.