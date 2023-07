Hovland i kjempetrøbbel – kun åtte spillere svakere i Skottland

Tre slag over par ble Hovlands fasit, og det gjør ham til blant de lavest rangerte på resultatlistene. Kun åtte spillere fikk en dårligere start. Han må heve seg markant på fredagens runde for å få helgespill i skotske North Berwick.

Hovland har ikke misset cuten siden han falt utenfor i fjorårets Scottish Open. Siden den gang har nordmannen spilt 25 turneringer på PGA- og europatouren.

25-åringen fikk en kjempestart med birdie på det første hullet, men det tok ikke lang tid før han havnet i problemer. På det fjerde hullet gjorde han et trøblete utslag og måtte bokføre en bogey.

Det måtte han også på hull seks etter å ha havnet i bunkeren. Bogey ble det også på det tolvte hullet etter at et dårlig utslag la ballen i roughen.

Hovland fikk en opptur med birdie to hull senere, men det ble umiddelbart fulgt opp med en dobbeltbogey. Igjen havnet han i bunkeren, og først på det tredje slaget kom han seg inn på fairwayen. Innspillet var et godt stykke fra koppen.

I tet er sørkoreaneren An Byeong-hun med to slags ledelse på Davis Riley fra USA. Han gikk åpningsrunden på ni slag under par.

Neste uke venter årets siste majorturnering i British Open, og utgaven spilles på Royal Liverpool Golf Club i Hoylake vest for Liverpool. I fjor var Hovland helt i toppen før siste runde på St. Andrews i Skottland, men han endte til slutt på delt fjerdeplass.

