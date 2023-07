Fotballjentene en uke før VM-start: – Har kommet oss inn i døgnrytmen

Hege Riise og hennes norske landslag måtte akklimatisere seg ved ankomst i Auckland. Tidsforskjellen er enorm, der landet er ti timer foran Norge. Spydspiss Ada Hegerberg forteller at de etter en uke begynner å komme ordentlig på plass i Auckland.

– Det er veldig bra. Vi har vært her i en uke, og det er veldig bra. Vi har kommet oss i den rytmen vi skal ha, og det har gått veldig etter planen, sier spissen til NTB.

Trening, mat og restitusjon er hovedingrediensene i forberedelsene til et tøft VM.

– I starten trengte vi et par dager på å virkelig ikke gå på en smell ved å gå for tidlig opp i intensitet. Jeg føler at vi har fått spilt mye på trening, og det er veldig viktig for å se hva som funker. Det går veldig fort med trening, mat, restitusjon, «repeat», sier Hegerberg til pressen.

Norge åpner VM mot vertsnasjon New Zealand 20. juli. Deretter venter Sveits og Filippinene i puljespillet for Hege Riises lag.

