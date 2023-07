Tennisprofiler ba om håndtrykks-forklaring fra Wimbledon – arrangøren vil ikke blande seg

Derfor ba de Wimbledon-arrangøren All England Club og WTA-forbundet om en offisiell uttalelse etter at belarusiske Victoria Azarenka mottok pipekonsert etter kampen mot ukrainske Svitolina søndag.

– Jeg vet ikke om folk er helt klar over situasjonen. Noen mennesker vet ikke helt hva som skjer, og derfor tror jeg det hadde vært rett å gjøre, sa Svitolina ifølge nyhetsbyrået AFP.

Belarusiske Sabalenka deler ukrainerens syn.

– Noen bør gå ut og forklare at det ikke vil bli gitt håndtrykk, slik at spillere slipper å få oppleve ubehagelige situasjoner. Det er en grunn til at ting er som de er, understreket verdenstoeren.

Sent mandag kveld uttalte både WTA og All England Club seg om saken. Sistnevnte ønsker ikke å legge føringer for spillerne.

– Historisk sett er det en helt personlig avgjørelse, og spillere reagerer ulikt etter en kamp. Jeg synes ikke vi skal bestemme hvordan det skal foregå, sa administrerende direktør i All England Club, Sally Bolton, som likevel oppfordrer publikum til å fokusere på det sportslige.

WTA har i sin uttalelse omtalt krigen som «forkastelig», og de skriver at de respekterer de ukrainske spillernes ønske om å ikke ta russiske eller belarusiske spillere i hånden etter kamp.