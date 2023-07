Sandstø er ferdig i Jerv – blir førstelagstrener i Midtjylland

Det bekrefter Jerv på sine hjemmesider. Sandstø har tilbrakt sju og et halvt år i sørlandsklubben.

– Vi ville gjerne beholde Arne i klubben videre, men samtidig har vi full forståelse og respekt for at han ønsker denne overgangen. Arne er en unik, lidenskapelig fotballmann som alltid gir 100% av seg selv. Vi er utrolig takknemlig for alt han har gjort for klubben, skriver klubben på sine hjemmesider.

Sandstø er spent på det som venter han som førstelagstrener på dansk jord. Der går han inn i klubbens trenerteam under hovedtrener Thomas Thomasberg.

– Først og fremst er det en fantastisk klubb i konstant utvikling. Det er en ny utfordring. Det er fantastisk klubb med et ønske om å bli enda bedre. Det tiltrekker meg, forteller Sandstø til Midtjyllands hjemmeside.

Midtjylland innleder den nye superligasesongen med hjemmekamp mot Hvidovre 21. juli.