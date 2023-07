Norsk tennistalent videre i Wimbledon: – En helt fantastisk opplevelse

Kjær vant med sifrene 6-3, 6-3 og møter 18 år gamle Iliyan Radulov fra Bulgaria i 3. runde.

– Han (Iliyan) er 6.-seedet, så han er favoritten. Men jeg gleder meg, sier Kjær til NTB etter tirsdagens avansement.

Bygdøy-gutten har fortsatt ikke tapt ett eneste sett i løpet av sine to første kamper i turneringen.

– Det er en helt fantastisk opplevelse å få trene og spille kamper her. De legger så flott til rette for oss, så det er dager jeg aldri kommer til å glemme, fortsetter Kjær.

16-åringen er ranket som nummer 28 på ITFs juniorranking. Det er et internasjonalt rankingsystem for tennistalenter under 18 år.

Nordmannen deltar også i doubleturnering sammen med svenske Sebastian Eriksson. Mandag tok den skandinaviske duoen seg videre fra 1. runde.

[ Tennistalentet Nicolai (16) deltar i Wimbledon: – Fantastisk ]