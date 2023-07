Caster Semenya fikk medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Semenya tok saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter at WA innførte krav om at kvinnelige utøvere med et høyt testosteronnivå måtte få dette nivået ned ved hjelp av medisiner om de vil delta i internasjonale konkurranser.

Sørafrikaneren har kjempet mot bruk av slike medisiner i lang tid, og hun har nektet å bruke dem. Tidligere har hun tapt lignende saker i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) og i en rettsinstans i Sveits.

Semenya tok OL-gull på 800 meter både i OL i London i 2012 og i Rio de Janeiro i 2016.

I de senere årene har Semenya satset mest på lengre distanser. Hun er ikke lenger aktiv som 800-meterløper.