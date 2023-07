Warholm-rival viste storform – Benjamin med supertid i det amerikanske mesterskapet

Benjamin er én av Karsten Warholms fremste rivaler, og 25-åringen tok sølv bak nordmannen på 400 meter hekk både i VM i 2019 og under Tokyo-OL i 2021.

46,62 var sesongbeste for Benjamin og ett tidel unna Warholms imponerende løp på Bislett i juni. Det er samtidig historiens femte raskeste tid på distansen.

Amerikanske Benjamin var skadd under sesongåpningen i Walnut i april. I Diamond League-stevnet i Doha i mai var han tilbake, men 25-åringen slet med smerter underveis, og overfor NBC sa han at han ikke hadde løpt med hekker før for én uke siden.

– Det har vært to tøffe uker, så jeg er glad det fungerte i dag, sa Benjamin etter løpet.

21. juli er det Warholms tur til å igjen teste formen etter solide løp både på Bislett, i Stockholm og under NM i helgen. Da venter fjorårets VM-vinner Alison dos Santos i Monaco.

VM-finalen på 400 meter hekk i Budapest går 23. august.