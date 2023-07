Rune klar for kvartfinale i Wimbledon etter thriller – kan møter verdenseneren

Rune sikret avansementet over fire sett med sifrene 3-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-4), 6-3.

I kvartfinalen møter Rune vinneren av oppgjøret mellom verdensener Carlos Alcaraz og Matteo Berrettini.

Dansken fikk en tung start på kampen da Dimitrov brøt den fjerde servens hans og vant så settet 6-3.

Rune slo imidlertid knallhardt tilbake da han vant de to neste settene i tiebreak og fikk muligheten til å avgjøre kampen i et fjerde sett. Der var Rune soleklar best og brøt bulgarers tredje serve, før han servet inn både settet og kampen til 6-3.

Rune er seedet som nummer seks i Grand Slam-turneringen som spilles på gress.

Det er andre gang den danske 20-åringen spiller den britiske storturneringen. I debuten hans i fjor røk han ut i første runde.

Det er imidlertid tredje gang han er klar for en kvartfinale i en Grand Slam-turnering: Roland-Garros i 2022 og 2023. En eventuell semifinale vil være bestenotering på det øverste nivået.

Rune står med fire ATP-titler, hvor Paris Masters (ATP 1000) i 2022 er hans største triumf.

