Woods seiret opp Puy de Dôme – Pogacar tok innpå Vingegaard

Matteo Jorgenson (Movistar) støtet ifra med i underkant av fem mil igjen til mål og ledet stort inn i den siste stigningen opp Puy de Dôme.

Jorgenson holdt lenge unna, men Woods og Matej Mohoric (Bahrain) spiste innpå forspranget opp den stupbratte avslutningen. Woods tok igjen Jorgenson inne på den siste kilometeren, og han rykket deretter ifra og tok seieren.

– Jeg må klype meg i armen, jeg kan ikke tro at jeg fikk det til. Jeg er 36 år gammel og blir ikke noe yngre, så det å endelig få det til i Tour de France er stort, sa Woods til arrangøren etter etappen.

Det ble også temperatur i sammenlagtkampen da Tadej Pogacar (UAE) greide å distansere Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) opp den stupbratte avslutningen.

Danske Vingegaard ledet med 25 sekunder ned til rivalen før etappen, men måtte se Pogacar ta igjen åtte sekunder på søndagens etappe. Pogacar holdt et jevnt høyere tempo i finalen, men strikken røk ikke for Vingegaard, og dansken greide på den måten å begrense tidstapet.

Uno X i brudd

Uno X-rytterne Jonas Abrahamsen og Jonas Gregaard støtet fort ut fra hovedfeltet like etter at startskuddet gikk på etappen. Sammen med tolv andre kjøresterke ryttere dannet de et brudd som etter hvert fikk ti minutters forsprang ned til hovedfeltet.

Det ble etter hvert tydelig at etappeseieren ville stå blant en av de 14 i front. Abrahamsen fungerte som hjelperytter for lagkameraten og måtte etter hvert slippe. Gregaard syklet i mål til en sterk 8.-plass.

– Det var en varmt, men god dag. Vi tullet det litt til da de rykket ifra, så det var litt ergerlig. Det er likevel et stort resultat, det er ikke mange som kjører inn til en topp ti i sin første Tour de France, sa Gregaard til TV 2 etter etappen.

Michael Woods skjønner han kommer først opp. (Daniel Cole/AP)

Stupbratt avslutning

Avslutningen opp den sagnomsuste fjellet Puy de Dôme ble brukt for første gang på 35 år. De siste fire kilometerne opp fjellet ved Clermont-Ferrand bød på 12 % stigning.

Johnny Weltz var regjerende mester opp fjellet før søndagen. Han vant i 1988, da fjellet sist gang ble besteget.

Mandag venter årets første hviledag, før rytterne skal ut på en kupert etappe tirsdag.