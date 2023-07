Verstappen vant igjen på Silverstone – ti av ti for Red Bull

Seieren er Verstappens første i et originalt Grand Prix-løp på Silverstone-banen i England. Men han vant på samme bane da det ble arrangert et ekstra løp der i anledning Formel 1s 70-årsjubileum i 2020.

I år har Verstappen vunnet åtte av ti VM-løp, og det ser umulig ut å ta igjen nederlenderen i tittelkampen. I de to løpene Verstappen ikke har vunnet, har hans lagkamerat Sergio Perez gått til topps, så Red Bull-laget står med ti seirer av ti mulige i 2023.

Verstappen har for øvrig vunnet seks løp på rad.

Best

Som ventet var det McLaren-fører Norris som tok føringen tidlig i løpet fra nest beste startspor, ettersom bil nummer to starter med innersving. Briten holdt teten i snaut fem runder før Verstappen blåste forbi ham.

– Vi hadde en forferdelig start, og det er noe vi må se nærmere på. Begge McLaren-bilene var veldig raske, men jeg kom meg forbi etter noen runder, og da så alt bra ut. Men etter sikkerhetsbilen var det mer utfordrende. Det var ikke «rett fram» i dag, sa Nederlenderen etter løpet.

Det ble samtidig et seiersløp i kjent stil for Verstappen, som holdt konsentrasjonen og farten oppe. Han vant foran Norris og Lewis Hamilton (Mercedes) etter en durabelig kamp om de øvrige plassene på seierspallen.

Underveis i løpet ble det nemlig smådramatisk da Kevin Magnussen fikk problemer med sin Haas-bil og sikkerhetsbilen måtte inn på banen. Da fikk alle førerne i frontfeltet byttet dekk, og McLaren overrasket noe ved å gi begge sine førere, Norris og Oscar Piastri, harde dekk når de fleste byttet til myke dekk.

Drama

Hamilton lå like bak Norris, mens Mercedes-kameraten George Russell jaget 4.-plasserte Piastri. Dermed lå mye an til at Mercedes-førerne med mykere dekk skulle overta 2.- og 3.-plass.

Slik skulle det imidlertid ikke gå. Norris kjørte glitrende på harde dekk og sto imot alle Hamiltons forbikjøringsforsøk. Ditto ble situasjonen mellom Piastri og Russell, og McLaren gjorde sitt klart beste løp for sesongen.

– Det er rimelig sykt. Ingenting av dette hadde vært mulig uten hele laget. Men de satte meg på harde dekk, og jeg forstår fortsatt ikke hvorfor, sa Norris.

Ferrari gjorde et oppsiktsvekkende dårlig løp. Charles Leclerc og Carlos Sainz ble nummer ni og ti etter å ha startet løpet i henholdsvis 4. og 5. beste startspor.