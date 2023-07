VAR-drama og ny RBK-smell – Lillestrøm vendte til 2-1 på Lerkendal

Dermed ble det tap for tredje gang på tre kamper for Rosenborg-trener Svein Maalen. Lenge så Ole Sæter ut til å bli matchvinner på hjemmegress, men Lillestrøm var farlige kampen gjennom.

Akor Adams gjorde 1-1 etter 84 minutter, og senere skulle det bli enda mer dramatisk etter en situasjon i RBK-feltet. Dommer Sivert Amland var borte og kikket på VAR-skjermen mens Lerkendal-publikummet bet negler. Avgjørelsen ble straffespark for Per Ciljan Skjelbreds spark mot Marius Lundemo.

Adams tok straffen, og selv om André Hansen reddet først, kunne han lite gjøre med returen fra LSK-spissen. Med sitt ellevte og tolvte eliteseriemål for sesongen vendte han til en sterk seier.

– Bra, bra, bra. Det er veldig god karakter av gruppen å komme tilbake fra 0-1 til 2-1, sa Adams til TV 2 like etter kampen.

God RBK-start

Rosenborg har bare vunnet tre eliteseriekamper i år og ligger på 12.-plass. Søndag åpnet de positivt, men de klarte ikke å krige seieren i land.

– Det er selvsagt en nedtur å ikke komme i gang med de gode opplevelsene vi jakter og få poeng. Vi var veldig nær poeng i dag, og det ville gitt oss et godt utgangspunkt for å få en «boost» videre. Vi må bare jobbe steinhardt, sa RBK-trener Svein Maalen til TV 2.

Han så Sæter gjøre 1-0 etter bare ti minutter. «Løven fra Singsaker» snappet ballen fra Vetle Skjærvik, vendte opp og skrudde ballen inn i lengste hjørne fra distanse.

– Jeg så U21-EM, så jeg vet at han (LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen) ikke står midt i mål. Så det var bare å legge den ute ved stanga, sa Sæter til TV 2 i pausen.

– Det er ubeskrivelig. Det er dette jeg har jobbet for hver eneste dag, sa han da han ble bedt om å beskrive hvordan målet føltes.

Snudde

Rosenborg spilte bra de første 20 minuttene, men deretter tok LSK mer og mer over. Gjestene skapte også en rekke sjanser og ville med litt effektivitet ha scoret minst én gang før pause.

– Vi må score mål. Vi må bare sette ballen i mål. For vi har sjanser, oppsummerte Lillestrøm-stopper Ruben Gabrielsen i pausen.

Det skulle vise seg lettere sagt enn gjort. Lillestrøm var det førende laget også etter hvilen, men Rosenborg fikk den første store sjansen. Adrian Pereira ble stoppet av Christiansen fra bra hold.

Senere bommet både Oscar Aga og Morten Bjørlo på ballen i gode scoringsposisjoner for RBK. Og da Adams gjorde som han pleier og scoret sent, holdt det ikke for hvittrøyene.

– Vi har ekstremt mye balltap. Og det er litt uforståelig for meg, egentlig, kommenterte Maalen.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 13. serierunde:

Rosenborg – Lillestrøm 1-2 (1-0)

Lerkendal stadion: 12.604 tilskuere.

Mål: 1-0 Ole Sæter (11), 1-1 Akor Adams (85), 1-2 Adams (90).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Ulrik Yttergård Jenssen, Edvard Tagseth, Rosenborg, Espen Garnås, Eskil Edh, Tobias Svendsen, Lillestrøm.

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Sam Rogers, Ulrik Yttergård Jenssen, Edvard Tagseth – Olaus Skarsem, Santeri Väänänen, Sverre Nypan (Per Ciljan Skjelbred fra 60.) – Carlo Holse, Ole Sæter (Oscar Aga fra 67.), Adrian Pereira (Morten Bjørlo fra 76.).

Lillestrøm (3-2-3-2): Mads Hedenstad – Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Vetle Skjærvik – Eskil Edh, Vetle Dragsnes (Lars Ranger fra 70.) – Ylldren Ibrahimaj (Uba Charles fra 80.), Vebjørn Hoff (Tobias Svendsen fra 71.), Gjermund Åsen – Akor Adams, Thomas Lehne Olsen (Marius Lundemo fra 70.).

Øvrige kamper: Odd – Bodø/Glimt 0-2, Sandefjord – Stabæk 0-0, Strømsgodset – Sarpsborg 5-2, Tromsø – Vålerenga 0-0.

Senere kampstart: Molde – Brann (19.15).

Spilt lørdag: Viking – Haugesund 2-0.

---