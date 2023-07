Søndagens direkte TV-sport

06.45: Motorsport, V8 Supercars, Townsville 500, race 17. (Vsport 3)

09.15: Motorsport, Formel 3, F3 Silverstone GP (Vsport 3)

09.15: Motorsport, DTM Norisring, kvalifiseringsløp 2. (Vsport 2)

10.00: Sandvolleyball, Verdenstour elite 16 (5 av 10) i Gstaad, Sveits 3. dag: Semifinaler kvinner. (Vsport pluss)

11.00: Motorsport, Formel 2, F2 Silverstone GP. (Vsport 1)

12.00: Tennis, Grand Slam-turneringen Wimbledon fortsetter. (Eurosport N)

13.00: Golf, europatouren, Made in Himmerland, siste runde. (Vsport Golf)

13.00: Sandvolleyball, Elite16 Gstaad, bronsefinale og finaler for kvinner og menn. Anders Mol og Christian Sørum slo det polske paret Michal Bryl/Bartosz Losiak med 2-1 semifinalen lørdag og er klare for enda en internasjonal finale. (Vsport+)

13.00: Sykkel, Tour de France, 9. etappe (fjell), 182,4 km Saint-Leonard-de-Noblat – Puy de Dôme. Dette er stillingen sammenlagt: 1) Jonas Vingegaard, Danmark (Jumbo-Visma) 34.09.38, 2) Pogacar 0.25 min. bak, 3) Jai Hindley, Australia (Bora-hansgrohe) 1.34, 4) Carlos Rodriguez, Spania (Ineos) 3.30, 5) Adam Yates, Storbritannia (UAE) 3.40, 6) Simon Yates, Storbritannia (Jayco) 4.01, 7) David Gaudu, Frankrike (FDJ) 4.03, 8) Romain Bardet, Frankrike (DSM) 4.43, 9) Tom Pidcock, Storbritannia (Ineos) samme tid, 10) Sepp Kuss, USA (Jumbo-Visma) 5.28. Norske: 34) Johannessen 30.42, 90) Boasson-Hagen 1.12.05, 107) Abrahamsen 1.22.22, 121) Tiller 1.27.53, 141) Laengen 1.34.46, 142) Wærenskjold 1.34.56, 144) Træen 1.37.19, 147) Kristoff 1.38.39. (TV2 Direkte og Eurosport 1)

13.00: Motorsport, Porsche Super Cup, Silverstone, kvalifisering. (Vsport1)

13.15: Motorsport, DTM Norisring, race 2. (Vsport2)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (15. runde): Moss - Bryne fra Melløs stadion. (TV2 Sport1)

15.05: Motorsport, ADAC GT Norisring, race 2. (Vsport 3)

16.00: Motorsport, Formel 1, Silverstone GP, hovedløpet. (Vsport 1)

17.00: Fotball, Eliteserien menn, Odd - Bodø/Glimt fra Skagerak Arena. (TV2 Sport 1), Tromsø - Vålerenga fra Romssa Arena. Nesten-topp, mot nesten-bunn, når Tromsø tar imot Vålerenga. TIL har levert over all forventning så langt denne sesongen, og trener Gaute Hellstrup ble fredag kåret til månedens trener i juni. Det er dermed ikke uten grunn at Hellstrups navn også har blitt nevnt i forbindelse med VIFs jakt på ny trener. Oslo-klubben har sparka Dag-Eilev Fagermo, men det ble likevel tap i Jan Frode Nornes første kamp som sjef, og VIF rykker stadig nærmere nedrykksstreken. Omar Bully er friskmeldt, og spilte ikke VIF 2-kampen onsdag. Det betyr at han kanskje får sin eliteserie-debut i nord, i hvert fall som innbytter. (TV2 Sport Premium)

18.05: Baseball, MLB, Washington Nationals - Texas Rangers. (Vsport+)

19.15: Fotball, Eliteserien menn (13. runde): Molde - Brann fra Aker stadion. (TV2 Direkte)

21.00: Golf, US Women’s Open. (Vsport Golf)

21.00: Golf, PGA-touren, John Deere Classic, dag 4. (Eurosport N)

22.10: Baseball, MLB, Arizona Diamondbacks - Pittsburgh Pirates. (Vsport+)

23.00: Fotball, kvartfinale i Gold Cup, Guatemala - Jamaica. (Vsport1)

00.30: Nascar, Cup Series, Quaker State 400. (Vsport3)

01.30: Fotball, kvartfinale i Gold Cup, USA - Canada. (Vsport2)