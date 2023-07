Astana tilbyr Cavendish ny ettårskontrakt i rekordjakten

Cavendish opplyste på en pressekonferanse i mai at planen er å avslutte karrieren etter inneværende sesong. På lørdagens åttende etappe av Tour de France brakk han kragebeinet og måtte dermed bryte. Dermed åpner Astana for at karrieren hans kan fortsette, om han selv ønsker det.

Cavendish deler rekorden for flest etappeserier i Tour de France (34) med Eddy Merckx. På fredagens etappe var Cavendish nær å sikre seg rekorden da han syklet i mål som nummer to.

– Vi ønsker at Mark blir med i 2024 i jakten på sin 35. etappeseier, sier Astana-sjef Alexander Vinokourov til L' Equipe.

Det er ikke kjent hvordan Cavendish stiller seg til kontraktstilbudet. Vinokourov sier at han selv fortsatte karrieren lengre enn planlagt som følge av at han måtte bryte sitt siste Tour de France.

– Jeg ønsket ikke at det skulle ende på den måten, sier Vinokourov.