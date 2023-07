Lørdagens direkte TV-sport

06.45: Motorsport, V8 Supercars, Townsville 500, race 16. (Viasport 3)

09.00: Sandvolleyball, Verdenstour elite 16 (5 av 10) i Gstaad, Sveits 2. dag: Menn, gruppe A: Andreas Mol/Christian Sørum – George/Andre, Brasil 11.00, Mol/Sørum – motstander ikke klar 17.00. (Viasport +)

09.30: Motorsport, DTM Norisring, kvalifisering, løp 1. (Viasport 3)

10.15: Motorsport, Formel 3, F3 Silverstone GP, sprint. (Viasport 1)

12.15: Sykkel, Tour de France, 8. etappe (kupert), 200,7 km Libourne – Limoges. (TV 2 og Eurosport 1)

12.30: Motorsport, Formel 1, tredje treningsrunde foran Silverstone GP. (Viasport 1)

13.30: Golf, europatouren, Made in Himmerland, 3. runde. (Viasat Golf)

13.45: Motorsport, Formula Regional European Championship. (Viasport 2)

14.00: Tennis, Grand Slam-turneringen Wimbledon (gress) fortsetter. (Eurosport N)

14.10: Motorsport, Formel 2, F2 Silverstone GP, sprint. (Viasport 1)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (15. runde): Ranheim - Sandnes Ulf fra Extra Arena i Trondheim. (TV 2 Sport Premium 2), Start - Mjøndalen fra Sparebank Sør Arena. (TV 2 Sport Premium)

16.00: Motorsport, Formel 1, Silverstone GP, kvalifisering. (Viasport 1)

17.45: Motorsport, Porsche Super Cup, Silverstone, kvalifisering. (Viasport 1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (13. runde): Viking – Haugesund fra SR-Bank Arena. (TV 2 Sport Premium)

18.00: Fotball, EM-sluttspillet menn U21, finale i Georgia: England - Spania fra Natumi. Og norske Espen Eskaas skal dømme denne finalen. (NRK 2, NRK 3 fra klokka 19.00)

18.00: Snooker, Champions League, uke 2. (Viasport 2)

18.00: Friidrett, NM på Jessheim, 3. dag: Forsøk fra 15.50. Finaler: Diskos kvinner 16.15, diskos para kvinner 16.15, stav menn 17.45, tresteg kvinner 18.00, 100 m hekk kvinner 18.05, 200 m menn 18.17, 200 m kvinner 18.25, 10.000 m kvinner 18.35, spyd menn 19.20, 1000 m stafett kvinner 19.37, 1000 m stafett menn 19.46, 1500 m kvinner 19.55, kule menn 20.03, 1500 m menn 20.07 (Filip Ingebrigtsen (bildet) er en av favorittene her i fraværet av sin yngre bror), 10.000 menn 20.20. Kongepokalene deles ut 20.55. (NRK 1, NRK 2 fra 19.00-19.35)

19.00: Dart, Polish Darts Masters. (Viasport 1)

19.30: Motorsport, Nascar, Truck Series, O’Reilly Auto Parts 150. (Viasport 3)

20.10: Baseball, MLB, Minnesota Twins - Baltimore Orioles. (Viasport pluss)

21.00: Golf, US Women’s Open. (Viasat Golf)

01.00: Fotball, kvartfinale i Gold Cup, Panama - Qatar. (Viasport 1)

03.30: Fotball, kvartfinale i Gold Cup, Mexico - Costa Rica. (Viasport 1)





Søndag

06.45: Motorsport, V8 Supercars, Townsville 500, race 17. (Viasport 3)

09.15: Motorsport, Formel 3, F3 Silverstone GP (Viasport 3)

09.15: Motorsport, DTM Norisring, kvalifiseringsløp 2. (Viasport 2)

10.00: Sandvolleyball, Verdenstour elite 16 (5 av 10) i Gstaad, Sveits 3. dag (med Anders Mol/Christian Sørum): Kamp om 3.-plassen og finale menn. (Viasport pluss)

11.00: Motorsport, Formel 2, F2 Silverstone GP. (Viasport 1)

12.00: Tennis, Grand Slam-turneringen Wimbledon fortsetter. (Eurosport Norge)

13.00: Golf, europatouren, Made in Himmerland, siste runde. (Viasat Golf)

13.00: Sanvolleyball, Elite16 Gstaad, finale og bronsefinale for kvinner og menn. (Viasport pluss)

13.00: Sykkel, Tour de France, 9. etappe (fjell), 182,4 km Saint-Leonard-de-Noblat – Puy de Dôme. (TV 2 og Eurosport 1)

13.00: Motorsport, Porsche Super Cup, Silverstone, kvalifisering. (Viasport 1)

13.15: Motorsport, DTM Norisring, race 2. (Viasport 2)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (15. runde): Moss - Bryne fra Melløs stadion. (TV 2 Sport 1)

15.05: Motorsport, ADAC GT Norisring, race 2. (Viasport 3)

16.00: Motorsport, Formel 1, Silverstone GP, hovedløpet. (Viasport 1)

17.00: Fotball, Eliteserien menn, Odd - Bodø/Glimt fra Skagerak Arena. (TV 2 Sport 1), Tromsø - Vålerenga fra Romssa Arena. Nesten-topp, mot nesten-bunn, når Tromsø tar imot Vålerenga. TIL har levert over all forventning så langt denne sesongen, og trener Gaute Hellstrup ble fredag kåret til månedens trener i juni. Det er dermed ikke uten grunn at Hellstrups navn også har blitt nevnt i forbindelse med VIFs jakt på ny trener. Oslo-klubben har sparka Dag-Eilev Fagermo, men det ble likevel tap i Jan Frode Nornes første kamp som sjef, og VIF rykker stadig nærmere nedrykksstreken. Omar Bully er friskmeldt, og spilte ikke VIF 2-kampen onsdag. Det betyr at han kanskje får sin eliteserie-debut i nord. Se omtale foran. (TV 2 Sport Premium)

[ VIF-treneren om Omar Bully: – Jeg er ikke red for å bruke han ]

18.05: Baseball, MLB, Washington Nationals - Texas Rangers. (Viasport pluss)

19.15: Fotball, Eliteserien menn (13. runde): Molde - Brann fra Aker stadion. (TV 2 Direkte)

21.00: Golf, US Women’s Open. (Viasat Golf)

21.00: Golf, PGA-touren, John Deere Classic, dag 4. (Eurosport Norge)

22.10: Baseball, MLB, Arizona Diamondbacks - Pittsburgh Pirates. (Viasport pluss)

23.00: Fotball, kvartfinale i Gold Cup, Guatemala - Jamaica. (Viasport 1)

00.30: Nascar, Cup Series, Quaker State 400. (Viasport 3)

01.30: Fotball, kvartfinale i Gold Cup, USA - Canada. (Viasport 2)