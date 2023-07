Berg tapte i AIK-debuten – Høgmos Häcken vendte til seier

Berg tok over AIK tidligere denne uken og fikk bare et par treninger med laget før kampen mot regjerende seriemester Häcken på hjemmebane. Foran egne tilskuere tok AIK ledelsen ved Mads Thychosen før pause, men etter hvilen snudde Häcken kampen. Mikkel Rygaard og Ibrahim Sadiq scoret målene som sikret en viktig seier for Häcken i tetkampen.

Høgmo har løftet Häcken stort siden starten av forrige sesong. Til slutt endte det med seriegull, og tidligere i år sikret de svart- og gulstripete seg cuptittelen.

Häcken ligger på 2.-plass i den svenske toppdivisjonen med to poeng opp til serieleder Malmö. Sistnevnte har imidlertid to kamper mindre spilt enn Høgmos lag.

Stockholm-klubben AIK har slitt stort i innledningen av sesongen og har bare 10 poeng etter 14 kamper.

Oliver Berg ble helten da Djurgården slo Värnamo 2-1 lørdag. Nordmannens matchvinnerscoring kom et kvarter før slutt. Djurgården ligger på fjerdeplass i Allsvenskan, men har spilt flere kamper enn lagene rundt på tabellen.