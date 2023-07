Verstappen misfornøyd med forlenget Formel 1-kalender: – For mange for meg

Formel 1 annonserte tidligere i uken at neste års løpskalender blir rekordlang med 24 Grand Prix-helger. Det falt på ingen måte i god jord hos den 25 år gamle Red Bull-føreren.

– Det er for mange for meg, men vi må bare forholde oss til det, sa Verstappen under torsdagens pressekonferanse, ifølge Kronen Zeitung.

Det har i lengre tid blitt mer og mer tydelig at Verstappen ikke planlegger en lang karriere i Formel 1-sirkuset. Nederlenderen har også tidligere kritisert sprintformatet og motorskiftene som kommer i 2026.

– Flere ting må henge mer på grep, slik at jeg kan bestemme meg for om jeg skal bli lenger eller ikke. Alle disse nye tingene er definitivt ikke nyttige, sa VM-lederen.

Verstappen har kontrakt med Red Bull fram til 2028. Mercedes-rival George Russell mener at Verstappens trusler bare er et spill for galleriet for å sikre seg en enda mer lukrativ kontrakt.

– Jeg tror trusselen hans om å trekke seg er en stor taktikk, men jeg håper han ikke gjør det. Jeg håper han blir like lenge som meg, fordi jeg vil kjempe mot de beste førerne i verden, sa Russell.