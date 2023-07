TV-sport direkte fredag

08.00: Sandvolleyball, Elite16 Gstaad, 3. runde. Anders Mol og Christian Sørum møter den nederlandske duoen Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen klokka 13.00. Deretter venter Jakub Sepka og Tomas Semerad fra Tsjekkia klokka 17.00. (Viasport pluss)

11.00: Formel 2, F2 Silverstone GP. (Viasport 1)

12.00: Tennis, Grand Slam-turneringen Wimbledon. (Eurosport Norge)

13.00: Sykkel, Tour de France, 7. etappe (flat), 169,9 km Mont-de-Marsan – Bordeaux. (TV 2 og Eurosport 1)

13.00: Golf, europatouren, Made in Himmerland, 2. runde. (Viasat Golf)

13.00: Snooker, Champions League, Uke 2. (Viasport 2)

13.30: Formel 1, F1 Silverstone GP, trening 1. (Viasport 1)

15.10: Formel 3, F3 Silverstone GP, kvalifisering. (Viasport 1)

16.00: Formel 2, F2 Silverstone, kvalifisering. (Viasport 1)

17.00: Formel 1, F2 Silverstone, trening 2. (Viasport 1)

18.00: Friidrett, NM på Jessheim, 2. dag: Forsøk fra 14.00. Finaler: Kule kvinner 16.00, tresteg menn 17.30, spyd kvinner 17.45, 3000 m hinder kvinner 18.15, 400 m para kvinner 18.45, lengde kvinner 19.03, slegge menn 19.31, 400 m kvinner 19.43, 400 m menn 19.51, 800 m kvinner 20.15, 800 m menn 20.28, 3000 m hinder 20.42. (NRK 2, NRK 1 fra 19.40)

19.00: Fotball, eliteserien, HamKam - Aalesund. Gjestene fra Aalesund sendte HamKam til bunnen av tabellen med seieren over Rosenborg i forrige runde, mens HamKam gikk på sitt niende strake tap, i bortemøte med Brann. Det så også lenge ut til at Kamma skulle spille sin sjette strake seriekamp uten å få ballen i mål, men Pål Alexander Kirkevold (bildet) sprakk nullen på overtid. Det er rett og slett duket for en ekstrem viktig bunnkamp i vår øverste divisjon. (TV 2 Sport 1)

19.00: Dart, Polish Darts Masters, Word Series of Darts, dag 1. (Viasport 1)

21.00: Fotball, U19-EM, Island - Norge. (NRK 3)

22.00: Golf, PGA-touren, John Deere Classic, dag 2. (Eurosport Norge)

22.00: Golf, US Women’s Open. (Viasat Golf)