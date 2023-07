HamKam vant bunnkampen etter keeperbrøler

Seieren var HamKams første siden 23. april og stoppet lagets vinnerløse rekke på ni kamper. Den ga et løft opp fra siste- til kvalifiseringsplassen, mens AaFK inntok rollen som tabelljumbo.

Opsahl ble matchvinner med en lett scoring i det 80. minutt. Han styrte inn 2-1 etter at Grytebust mistet ballen i en situasjon der han uten problemer skulle ha plukket den.

På tampen var Markus Karlsbakk et stolpetreff unna å ordne 2-2. Briskeby-publikummet kunne puste lettet ut og feire et kjærkomment resultat.

– Det er helt fantastisk. Vi har jobbet lenge for dette, og endelig satt trepoengeren. Dette var enormt viktig, sa Opsahl til TV 2 etter kampen.

Scoringen var forsvarsspillerens første på A-lagsnivå.

– Det var på tide at den kom, la han til.

Stygg statistikk

HamKam styrte oppgjøret de første 45 minuttene, men det ble ikke jubel før Henrik Udahl curlet ballen helt oppe i venstre kryss et stykke ut i andre omgang. Kort tid etter styrte Karlsbakk inn utligningen.

Gjestene fra Sunnmøre var svært tamme før pause. Offensivt så det bedre ut etter en garderobeprat, men det var ikke nok til å ta årets første poeng på bortebane.

AaFK har tapt samtlige seks kamper på reise og står med målscoren 2-14.

Kontraster

Fredagens nedtur kom under en uke etter at Christian Johnsen ledet Aalesund til 1-0 over Rosenborg i sin første kamp som klubbens hovedtrener.

– Jeg er fornøyd med at vi griper andreomgangen og kjører dem mer og mer. Det er positivt for framtiden, sa Johnsen til TV 2 i sin analyse av kampen på Hamar.

Han vernet om Grytebust da spørsmålene kom om keepertabben.

– Sten var formidabel mot Rosenborg. Fotballivet er sånn at vi innimellom får noen sånne, og han kommer til å bli ekstremt viktig for oss framover.

HamKams neste oppgave er knalltøff og skjer borte mot formsterke Sarpsborg 16. juli. Samme dag tar Aalesund imot Odd.

---

Eliteserien menn fredag, 13. runde:

HamKam – Aalesund 2-1 (0-0)

Briskeby stadion:

Mål: 1-0 Henrik Udahl (66), 1-1 Markus Karlsbakk (71), 2-1 Halvor Opsahl (80).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Markus Karlsbakk, Aalesund.

HamKam (3-2-3-2): Lars Jendal – Halvor Opsahl, Fredrik Sjølstad, John Olav Norheim – Jens Martin Gammelby, Vegard Kongsro – William Kurtovic (Oliver Kjærgaard fra 68.), Kobe Hernandez-Foster, Kristian Onsrud (Tore Sørås fra 68.) – Pål Alexander Kirkevold, Henrik Udahl (Rasmus Wiedesheim-Paul fra 76.).

Aalesund (4-3-3): Sten Grytebust – Ole Martin Kolskogen, David Fällman, Alexander Juel, John Kitolano – Kristoffer Barmen (Amidou Diop fra 82.), Erlend Segberg, Markus Karlsbakk – Isaac Atanga (Kasper Lunding fra 55.), Bjørn Martin Kristensen (Moctar Diop fra 76.), Kristoffer Ødemarksbakken.

Spilles lørdag: Viking – Haugesund.

Spilles søndag: Odd – Bodø/Glimt, Rosenborg – Lillestrøm, Sandefjord – Stabæk, Strømsgodset – Sarpsborg, Tromsø – Vålerenga, Molde – Brann.

---