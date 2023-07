G19-EM: Norge mistet seieren mot Island – semifinalejakten fortsetter

Det sure baklengsmålet kom i det 89. minutt etter en fantastisk enkeltmannsprestasjon fra Eggert Aron Gudmundsson. Han løp fra egen banehalvdel, driblet seg forbi flere norske spillere og styrte inn en markkryper.

Norge fikk det hett i tilleggstiden, der Island blant annet traff stolpen.

Alwande Roaldsøy ga det norske laget ledelsen på et omstridt straffespark etter 65 minutter. Han sendte den islandske målvakten feil vei og scoret sikkert. I forkant pekte dommeren mot krittmerket etter at Roaldsøy hadde falt over ende i en duell med Gudmundsson.

NRKs kommentatorer mente Norge var heldige og omtalte straffen som «billig».

– Situasjonen startet utenfor, men det er ikke noe VAR her. Vi har ikke sett noe på reprisene som kan begrunne den straffen, sa kanalens ekspert Carl-Fredrik Torp.

Der det knapt ble skapt noe som helst før pause, var det Island som tok tak i 2. omgang. Norge ble tidvis spilt veldig lave og tillot en rekke avslutninger mot det norske målet.

Etter to kamper har Spania seks poeng og er allerede videre til semifinale. Den siste billetten står mellom Norge (fire poeng) og Island (ett). Det norske laget er sikret avansement med minst uavgjort mot spanjolene mandag.

Norge har aldri før gått videre fra gruppespillet i et EM for G19-lag. Årets sluttspill spilles på Malta.

---

EM-sluttspill G19 i Malta fredag, gruppe B (2. runde):

Island – Norge 1-1 (0-0)

Spilt i Paola.

Mål: 0-1 Alwande Roaldsøy (str. 65), 1-1 Eggert Gudmundsson (89).

Dommer: Juxhin Xhaja, Albania.

Gult kort: Sigurbergur Jörundsson, Island, Nikolai Hopeland, Alwande Roaldsøy, Norge.

Norge (4-3-3): Magnus Rugland Ree – Daniel Bassi Jakobsen (Dylan Murugesapillai fra 80.), Simen Vatne Haram, Nikolai Hopland, Vetle Walle Egeli – Niklas Ødegård, Alwande Roaldsøy, Syver Aas (Oliver Johansen Braude fra 59.) – Henrik Langaas Skogvold (Oskar Siira Sivertsen fra 59.), Erik Hovden Flataker, Benjamin Thoresen Faraas (Eirik Espelid Blikstad fra 83.).

Norge møter Spania i den siste gruppekampen mandag.

---