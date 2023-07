Fifa med VAR-nyvinning i VM – TV-seerne får større innblikk

Det skjer etter gode erfaringer fra utprøving av ny teknologi under klubb-VM i februar og U20-VM for menn i juni, får NTB opplyst fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Hovedsakelig dreier nyvinningen seg om at Fifa har bestemt seg for å kringkaste dommernes beslutninger i VAR-situasjoner.

Rent konkret betyr det at TV-seerne vil få se en gjennomgang av VAR-situasjoner, samtidig som man kan følge hoveddommeren når hen går til og fra VAR-skjermen. Deretter vil dommeren kunngjøre følgende informasjon via sitt kommunikasjonsutstyr:

* Endelig avgjørelse.

* Bakgrunn for avgjørelsen og beskrivelse (eventuelt også hvilken forseelse som er begått og hvilken spiller som utførte forseelsen).

Nyvinningen innføres for første gang i et seniormesterskap, og dommerne vil måtte snakke engelsk. VAR (videodømming) skal kunne gripe inn i situasjoner som dreier seg om mål, røde kort, straffer eller feil identitet.

Mer tilleggstid

I alt 107 dommere – ingen av dem norske – er plukket ut til sommerens VM. 33 av dem er hoveddommere, 55 assistentdommere og 19 VAR-dommere, og samtlige hoveddommere og assistentdommere er kvinner.

En viktig oppgave for dem blir å videreføre målet om å øke den effektive spilletiden. I herrenes VM i Qatar sperret mange opp øynene over mengden tilleggstid som ble lagt til, og slik kommer det trolig også til å bli i Australia og New Zealand.

Fifas dommerkomité vil jobbe nøye med å kalkulere tilleggstid og vurdering av bytter, behandling ved skader, røde kort, straffer, målfeiringer og VAR-avbrudd. Dommerne må også være proaktive for å unngå tidstap ved omstart av spillet, som på frispark, utspark og cornere.

I Qatar-VM var den gjennomsnittlige tilleggstiden per kamp elleve minutter.

Dommersatsing

I herrenes VM var tre kvinner plukket ut blant hoveddommerne og ytterligere tre blant assistentdommerne. De gjorde en god figur og har styrket Fifas ambisjon om å levere den beste dømmingen noensinne i et VM for kvinner.

I forberedelsene til mesterskapet i Australia og New Zealand har man blant annet hentet inn både teknikk- og fysiske trenere til dommerne, og alle dommerne vil etter det NTB forstår delta på et forberedende seminar i Sydney fra 9. til 18. juli.

Norge spiller VMs åpningskamp mot vertsnasjonen New Zealand i Auckland 20. juli. Mesterskapet varer i en måned, og finalen spilles i Sydney 20. august.

