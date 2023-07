Chelseas kaptein ferdig i klubben

Spanjolen hadde egentlig ett år igjen av Chelsea-kontrakten. Han er blitt koblet til Inter de siste ukene, men mye tyder på at Atlético Madrid blir neste stoppested.

– Cesar etterlater seg evige spor i Chelsea som en kriger, en mester og en lojal legende. Han har satt standarden i klubben i over et tiår og demonstrert hva som kreves hver dag for å oppnå suksess, sier Chelsea-eierne Todd Boehly og Behdad Eghbali i en uttalelse.

Azpilicueta kom til Chelsea fra Marseille sommeren 2012. Forsvarsspilleren noterte 17 mål på 508 kamper for London-laget.

I 2019 ble han kaptein på permanent basis. Med bind på armen løftet han blant annet Champions League-trofeet i 2021. Han har også vunnet Premier League (2014/15 og 2016/17), FA-cupen (2017/18), europaligaen (2012/13 og 2018/19) og den engelske ligacupen (2014/15). I tillegg er det blitt titler i Uefas supercup (2021/22) og klubb-VM (2022).