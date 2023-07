Casper Ruud ute av Wimbledon – røk for nummer 142 på verdensrankingen

Ruud røk til slutt 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 0-6 for den 29 år gamle engelskmannen. Broady kunne juble for sin største skalp i karrieren på den største scenen: centercourten i en av sportens mest prestisjefulle turneringer.

Det er fjerde gang Ruud deltar i Wimbledon. Gress er ikke hans sterkeste underlag, og verdensfireren har aldri kommet lenger enn 2. runde.

I det avgjørende settet herjet Broady med Ruud og feide all tvil til side.

– Det er Broady som er best utpå her. Det er bare å innrømme det, sa Discovery-kommentator Ola Bentzen.

Ruud var ikke i nærheten av å henge med Broady på tampen.

– Broady finner de riktige svarene og måten å spille på her ute på gresset, sa Bentzen.

Broady har aldri vært inne i topp 100 i sin karriere. Han kopierte karrierebeste fra i fjor hvor han også var i 3. runde i Wimbledon.

Broady våknet

Ruud åpnet med å bryte Broady til 3-1 i første sett, men mistet sine to neste server. På den tredje settballen noterte Broady seg for 1-0.

Broady utlignet Ruuds 2-1-ledelse og tok umiddelbart kommando i det avgjørende settet. Broady brøt Ruud og fulgte opp med å holde serven til 2-0. Ruud slo hardt tilbake med to komfortable settseirer.

Da våknet Broady og hjemmepublikumet. Broady var solid og sørget for 6-3-seier før det ikke var særlig tvil i det avgjørende settet.

De tre første dagene av årets Wimbledon var preget av en rekke utsettelser på grunn av mye regn i London. Torsdagens kamp mellom Ruud og Broady foregikk derimot under ypperlige tennisforhold.

Tre Grand Slam-finaler

Før årets utgave av den prestisjetunge London-turneringen hadde Ruud aldri før slått to motstandere på hovedtablået.

Tidligere i år tok han seg hele veien til finale i Roland-Garros, hans andre finale på grusen i Paris i karrieren. Der ble det tap mot superstjernen Novak Djokovic.

Ruud har i alt spilt tre Grand Slam-finaler i løpet av karrieren. I tillegg til to finaletap i Roland-Garros, gjorde nordmannen sakene sine svært godt under fjorårets US Open. Etter en jevn kamp mot det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz, måtte 24-åringen til slutt ta til takke med 2.-plass.