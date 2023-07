Byttehandel mellom Tromsø og Bodø/Glimt

Det opplyser de to eliteserieklubbene onsdag kveld. Tidligere onsdag ble det klart at Bassi vil spille for Glimt når kontrakten hans med Tromsø går ut.

Den seneste utviklingen gjør imidlertid at Bassi blir Glimt-spiller allerede 1. august. Nordås forlater samtidig Bodø og vender tilbake til Tromsø, der han var på utlån i fjor.

– Vi er veldig godt fornøyd med å få Lasse til Tromsø. Han er en spiss vi har ønsket oss i lengre tid, en som kjenner godt til hvordan vi spiller og kan gå rett inn og forsterke laget. Lasse ønsket veldig å komme tilbake til Tromsø for å utvikle seg videre, og det er gledelig, sier sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen i TIL.

Nordås skriver under på en fireårskontrakt med TIL. Det er ikke kjent hvor lang Bassis kontrakt blir.