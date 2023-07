Russland fratas 2026-EM i håndball – EHF på arrangørjakt

Det ble vedtatt på et EHF-styremøte nylig. I referatet står det at avgjørelsen ble tatt etter samtaler med Russlands håndballforbund.

Russland ble tildelt arrangøransvaret i november 2021, men få måneder senere gikk landet inn i Ukraina. Krigen er årsaken til at russerne mister 2026-EM.

«Konklusjonen er at det ikke er mulig å holde arrangementet i Russland», skriver EHF og viser til at det er under tre og et halvt år igjen til europamesterskapet skal spilles.

Datoene for sluttspillet er satt til 3.-20. desember 2026. Norge, Danmark og Sverige ville opprinnelig arrangere det, men trakk søknaden måneden før tildelingen til Russland. I stedet søkte og fikk de skandinaviske landene kvinne-EM i 2028.

De samme nasjonene skal også ha herre-EM i 2026.