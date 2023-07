Venus Williams ute av Wimbledon – skrek av smerte

Svitolina vant kampen over en bandasjert Williams med 6-4, 6-3 på hovedbanen i London. Allerede etter to spilte games var uhellet ute for Williams, som skled like ved nettet da hun strakte seg etter ballen.

43-åringen skrek av smerte og gikk i garderoben, men kom ut igjen etter å ha fått kneet sitt bandasjert. Hun kjempet tappert mot sin ukrainske motstander, men måtte til slutt gi tapt i sin 24. Wimbledon-deltakelse. Williams fikk invitasjon til å spille turneringen.

Amerikaneren har vunnet fem Wimbledon-titler i singletennis. De tok hun i 2000, 2001, 2005, 2007 og 2008. Utover det har Williams to Grand Slam-triumfer i US Open.