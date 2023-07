Godset forlenget seiersrekken – slo Stabæk borte

Den eneste scoringen på Nadderud kom etter 18 minutters spill. Etter litt rot i feltet falt ballen ned til islendingen Leifsson, som nesten liggende fikk kranglet ballen i mål. Stabæk skapte store sjanser i 2. omgang, men da ballen ikke fant nettmaskene flere ganger, endte det med Godset-seier.

– Det kan ikke bli så mye bedre enn dette med et tidlig mål og at vi holder unna. I tillegg får vi rødt kort, sa matchvinner Leifsson til TV 2.

Ble utvist

De største sjansene kom Mushaga Bakenga til, men ballen føk like utenfor mål ved begge anledninger. Med fem minutter igjen av ordinær tid ble Godsets Kreshnik Krasniqi utvist for to gule kort. Da hadde han bare vært på banen i litt over ti minutter som innbytter.

Godset står med tre strake seirer og ligger på 8.-plass i Eliteserien med 17 poeng. Drammenserne ble sist runde det første laget til å slå serieleder Bodø/Glimt denne sesongen. De har også holdt nullen i de tre kampene.

– Det er en god gammeldags gresskamp med regn og kriging. Det er dritdeilig. Vi har gode individualister og så har vi fått litt tro på det, da. Vi unngår de drittmålene og har en god keeper, sa Godset-kaptein Gustav Valsvik.

Forverring for Stabæk

Tapet betyr at Stabæk står uten seier på de fire siste kampene. Tre har endt med nederlag. Bærumslaget ligger på tiendeplass med 15 poeng.

Stabæk møter Sandefjord borte neste runde, mens Godset tar imot Sarpsborg. Sistnevnte slo Sandefjord hele 6-1 søndag og er i likhet med Godset i god form.

FAKTA

Eliteserien menn mandag, 12. runde:

Stabæk – Strømsgodset 0-1 (0-1)

Nadderud stadion: 3262 tilskuere.

Mål: 0-1 Ari Leifsson (18).

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: Jonatan Lucca, Stabæk, Jonatan Braut Brunes, Kreshnik Krasniqi, Strømsgodset.

Rødt kort: Kreshnik Krasniqi (83), Strømsgodset.

Stabæk (3-4-2-1): Isak Pettersson – Kasper Pedersen (Nicolas Pignatel Jenssen fra 65.), Nicolai Næss, Andreas Skovgaard – Sturla Ottesen (Nikolas Walstad fra 65.), Fredrik Haugen, Jonatan Lucca, Tobias Pachonik – Kaloyan Kostadinov (Simen Wangberg fra 84.), Fredrik Krogstad – Mushaga Bakenga.

Strømsgodset (3-4-2-1): Viljar Myhra – Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars-Christopher Vilsvik, Herman Stengel, Emmanuel Danso (Kreshnik Krasniqi fra 70.), Halldor Stenevik – Marcus Mehnert (Jonas Therkelsen fra 89.), Tobias Gulliksen – Jonatan Braut Brunes (Ole Enersen fra 89.).

