«Galningen» blir Kristoffs nøkkelmann i seiersjakten

Den tredje etappen fra spanske Amorebieta-Etxano til franske Bayonne ventes å kunne ende i en spurt. Det gir spurttoget til Uno-X den første muligheten til å vise seg fram i årets Tour.

Alexander Kristoff skal jakte etappeseieren. Mannen som skal gjøre den siste og avgjørende opptrekksjobben, er Tour-debutant Søren Wærenskjold (23).

– Han er et megatalent som klassikertype, og han er avgjørende hvis Alexander skal ta en etappeseier. Han er gal nok i hodet til å plassere Alex riktig, og han er så ekstrem av karakter at han også kan finne på noe på egen hånd de dagene der Alex melder at han kanskje ikke er så bra, sier teamsjef Jens Haugland til NTB om Mandal-gutten.

Wærenskjold selv smiler litt når han får høre sjefens ord om galskapen han besitter.

– Jeg har nok det, men jeg tror galskapen er ganske passe. Det er et par som er enda mer gale på laget, men jeg føler jeg har det som skal til. Det er sjelden jeg er redd i spurtene, sier 23-åringen.

Hadde beilere

Selv om han sykler Tour de France for første gang, har Wærenskjold for lengst skaffet seg et navn i internasjonal sykkelsport. I flere år har det gått gjetord om talentet hans.

På høsten i fjor ble han U23-verdensmester i tempo, og denne sesongen har han fortsatt å vise muskler. Rett i forkant av Tour de France vant han en etappe under et stort ritt i Belgia.

Så sent som i april forlenget Mandal-gutten kontrakten med Uno-X fram til og med 2026-sesongen. Det priser teamsjef Haugland seg lykkelig over. Helt uten konkurranse om signeringen var han nemlig ikke.

– Det var andre beilere på det tidspunktet, og det hadde nok blitt atskillig verre (å forlenge med Wærenskjold) nå. Verdien hans øker for hver dag som går, sier Haugland.

Kristoff-opptrekkeren er kort og godt en kraftpakke av de sjeldne. Med sine 90 kilo er han trolig Tourens tyngste deltaker. Det skal Uno-X-nyte godt av når feltet dundrer inn mot det som blir en sannsynlig massespurt i Bayonne mandag.

Blitt mer forsiktig

Den uredde innstillingen har Wærenskjold hatt med seg gjennom karrieren. Tidligere var han kjent for å gi gass der mange tok det litt mer forsiktig.

– Jeg har nok litt av det i meg fortsatt, men jeg har blitt voksen og mer forsiktig på flere områder. Jeg har veltet noen ganger. Samtidig er jeg nok ikke den treigeste i feltet her utfor, smiler 23-åringen.

Den sistnevnte egenskapen har han ingen planer om å kamuflere under Tour de France-debuten. Farten nedover kan i stedet bli svært god å ha.

– Jeg håper jo å hente et par minutter i utforkjøringene når jeg ligger litt bak der i fjellene. Det blir fint, det, smiler Wærenskjold.

Dermed har han et ekstra våpen for å rekke tidsfristene på de tøffeste etappene.

Tour de France-deltakelsen har han for øvrig varslet i lang tid, i det minste overfor de nærmeste.

– Helt siden jeg var liten gutt er det noe jeg har fortalt om i familieskap at jeg skal sykle Tour de France, smiler Mandal-gutten.

Nå er drømmen realitet og målet nådd.