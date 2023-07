Casper Ruud slo publikumsfavoritt - videre i Wimbledon

Nordmannen fikk en kanonstart på kampen, men måtte etter hvert kjempe godt for avansement til annen runde i årets utgave av den prestisjetunge turneringen. Ruud vant med settsifrene 6-1, 5-7, 6-4, 6-3.

Lokoli våknet etter en elendig start og ga Ruud god kamp om avansementet. Han fikk også publikum på sin side og underholdt mye i løpet av oppgjøret.

I neste runde venter britiske Liam Broady (142) for Ruud. Broady slo en annen franskmann, Constant Lestienne, i sin 1.-rundekamp.

Ruud har aldri før slått to motstandere i hovedtablået i Wimbledon. I fjor ble det exit i 2. runde for Ugo Humbert. Ruud deltar i Grand Slam-turneringen for femte gang og er fjerdeseedet i årets utgave.

Lokoli er nummer 199 på verdensrankingen, og tok seg gjennom tre kvalifiseringskamper for å delta på hovedtablået. Det er første gang at 28-åringen har kommet seg forbi kvalifiseringen i Wimbledon. I 1. runde ble det imidlertid stopp mot verdensfireren.

Mandagens kamp ble litt utsatt grunnet regn i den engelske hovedstaden, men duoen var i gang med sin kamp litt over klokken 16 norsk tid.

Varmet opp med golf

Ruud har ikke gress som sitt favorittunderlag og droppet å spille oppvarmingsturneringer i forkant av årets Wimbledon-utgave. I stedet har noen av dagene blitt brukt på golfbanen.

– Jeg har brukt en del timer på golfbanen de siste ukene. Jeg har nytt det, og har hatt en fin stund hjemme med familie og venner. Jeg har klart å lade opp for å kjøre på i andre halvdel av sesongen, sa han til NTB i forkant av turneringen.

Ruud fikk en kjempestart på kampen da han brøt franskmannens to første servegame. Han kastet ikke bort noen av sine egne server og vant det første settet hele 6-1.

– Stakkars Lokoli. Han vet ikke helt hva som treffer ham her, sa Discovery-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen etter at Ruud hadde herjet med franskmannen.

Poengstraff

I annet sett våknet Lokoli og tok vare på egne servegame. Han presset Ruud lenge, og i nordmannens siste servegame ble han brutt og tapte 5-7.

Ruud fikk inn et tidlig servebrudd i tredje sett, men ble brutt rett tilbake. Etter hvert fikk han inn et til servebrudd og tok settseieren med 6-4.

I starten av det fjerde settet pådro Lokoli seg straff da han brukte for lang tid på serven. Det førte til at Ruud fikk ett poeng. Franskmannen viste stor frustrasjon over situasjonen.

På stillingen 2-2 fikk Ruud inn et servebrudd som banet vei for seier. Nordmannen ga ikke vekk noen av sine egne servegame og sikret avansement.