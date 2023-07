Traoré sikret knallsterk Tromsø-seier. VIF neste

Dermed er det fortsatt dobbelt nordnorsk på toppen av eliteserietabellen. Tromsø har imidlertid en lang vei opp til Bodø/Glimt, som leder med fem poeng.

– Det er helt nydelig. Folk har stilt opp her i hundretall, vi har alltid hatt god støtte i sør, men i det siste har det vært helt rått, sa TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen til TV 2 før han ble spurt om luken til erkerivalen:

– Det er ikke helt bra, vi må fortsatt bli bedre.

Det var to lag i god form som møttes på Åråsen, hvor ingen av dem hadde tapt i Eliteserien siden 16. mai. Da vant Sarpsborg 2-1 over LSK på Åråsen, mens TIL tapte 2-3 hjemme for Bodø/Glimt.

Det ble også en fartsfylt start på kampen, hvor Tromsø fyrte av fire skudd på mål før pause, mens Lillestrøm kom seg til to store sjanser. Det sto likevel 0-0 på resultattavla da lagene tuslet inn i garderoben.

– Fantastisk

Etter hvilen fikk Tromsø endelig betaling for sjansene sine da Maï Traoré ble spilt opp av Kent-Are Antonsen inne i boksen og banket gjestene i ledelsen.

– Det er en god følelse. Det var en god seier, vi kjempet for den, og jeg synes vi fortjente disse tre poengene. Vi må fortsette å jobbe hardt. Målet var fantastisk, mitt andre i ligaen, sa matchvinneren til TV 2.

Traoré måtte også gå av banen med en skade, men etter kampen kom han med gledelige nyheter til TIL-fansen:

– Jeg tror ikke det er en stor skade. Jeg måtte av, men jeg blir frisk igjen til vi skal møter Vålerenga om en uke, fortalte han.

Etterlengtet gjensyn

Lillestrøm kom også seg til flere gode sjanser, uten at de ble noe nevneverdig farlige for Tromsø-keeper Jakob Haugaard.

Dermed faller Lillestrøm ned på 7.-plass på eliteserietabellen. Romeriksklubben står med 17 poeng etter elleve serierunder og har sju poeng opp til Brann på bronseplass.

Vertene fikk et svært etterlengtet gjensyn da Marius Lundemo endelig returnerte til fotballbanen etter å ha vært ute på sidelinjen i ti måneder med en ankelskade.

(©NTB)