Træen fortsetter Tour de France tross albuebrudd: – Har respondert godt

Det er klart etter at Træen hadde vært gjennom en kontroll søndag morgen, opplyser Uno-X. Træen fikk lørdag kveld påvist et lite brudd etter velten på den første etappen i spanske Bilbao.

«Torstein fikk en god natts søvn og har respondert godt på behandlingene i natt og i morges. Vi ba ham om å gjøre noen kontroller på sykkelen også i morges, som han besto uten problemer», heter det i uttalelsen fra Uno-X.

Laget vil fortsette sin tette oppfølging av klatreren.

«Selv om det er noe ubehag, er Torstein og vi glade for at han starter i dag, og vi vil fortsette å følge ham gjennom etappen og dagene som kommer», heter det videre.

Søndagens etappe er kupert og går over 208 kilometer fra Vitoria-Gastez til San Sebastian. Sykkeleliten skal opp flere bratte stigninger. Åpningsetappen ble vunnet av UAE-rytter Adam Yates.

Røntgensjekk

Træen gikk i bakken etter rundt 100 kilometer av den første etappen i Bilbao lørdag. Han kom seg på sykkelen og fullførte med god hjelp av lagkameratene, men hadde tydelig vondt da han kom til mål.

Verst hadde velten gått utover den ene albuen. Etter å ha blitt sjekket av Uno-X-lagets lege, ble det besluttet at klatreren skulle sendes videre for å få tatt et røntgenbilde. Der ble det påvist et brudd.

Trøen forsøkte å holde motet oppe da han møtte pressen før avreise til røntgenundersøkelsen.

– Det kan vel stå bedre til. Jeg har litt vondt i albuen, så vi skal videre til røntgen for å se hvordan det står til. Det var litt vondt å bremse, og det er ikke så ofte jeg får så vondt når jeg velter, sa han til NTB og andre medier.

– Satan i helvete

På spørsmål fra NTB om hva han tenkte da han plutselig smalt i asfalten, lød svaret:

– Akkurat der og da tenkte jeg «satan i helvete det gjorde vondt».

For Uno-X-lagets fremste sammenlagthåp i den historiske Tour de France-starten kom lørdagens velt svært så ubeleilig.

Træen ble nylig nummer åtte sammenlagt i Tour de Suisse og beviste med det at han holder meget høyt nivå.