Supporterne raste etter nok en RBK-smell: – Vi må tåle det

Maalen tok over RBK-ansvaret etter at Kjetil Rekdal ble sparket i juni. Det har enn så lenge ikke gitt noen effekt. Trønderne har tapt 0-3 hjemme mot Sarpsborg og 0-1 borte mot Aalesund siden Rekdal-exiten.

AaFK var tabelljumbo i Eliteserien før søndagens kamp, men tok seg forbi HamKam etter seieren over Rosenborg. RBK er nummer tolv og bare fire poeng foran Sandefjord på kvalifiseringsplassen.

– Vi har spilt mange jevne kamper, så handler det om å bikke kampene i vår favør. Det var litt marginer for oss i dag. Det var på tide, sa matchvinner Markus Karlsbakk til TV 2 etter kampen.

I etterkant av kampen tok flere Rosenborg-supportere seg ned på banen og viste misnøye mot spillerne og resten av RBK-apparatet.

– Vi må tåle det. Vi er jo på samme lag. De jobber steinhardt her og føler at vi ikke leverer varene. Jeg tror de også ser at vi i dag er nær ved å klare det. Det er ikke helt dødt i hvert fall, sa Maalen til TV 2 om de rasende RBK-supporterne.

– Ubeskrivelig deilig

Kampens eneste mål kom ett minutt etter pause da André Hansen på fryktelig vis spilte ballen rett i beina på Kristoffer Barmen ved 16-meteren. Midtbanespilleren spilte videre til Karlsbakk, som banket ballen opp i nettaket.

– Det var helt fantastisk. Vi har ventet på dette lenge, så det var ubeskrivelig deilig, sa Karlsbakk.

Det var også tangotrøyene som startet kampen best. Allerede etter ti minutter var Bjørn Martin Kristensen farlig nære å sende AaFK i føringen da avslutningen hans gikk i stolpen. Sju minutter senere traff også Barmen metallet.

Spissen tilbake

Rosenborg-spiss Ole Sæter startet sin første eliteseriekamp denne sesongen. 27-åringen pådro seg en lårskade rett i forkant av seriestart.

Med drøyt ti minutter igjen av 1. omgang steg Sæter til værs på en corner og stusset ballen mot bakerste stolpe. Der klarte Erlend Dahl Reitan akkurat ikke å prikke ballen på innsiden av stanga.

Utover i 2. omgangen produserte Rosenborg flere gode muligheter, men klarte aldri å omsette sjansene til mål.

Aalesund gjester HamKam i neste runde, mens Rosenborg møter Lillestrøm på Lerkendal.

Eliteserien menn søndag, 12. runde:

Aalesund – Rosenborg 1-0 (0-0)

Brann – HamKam 2-1 (1-0)

Haugesund – Odd 2-1 (1-1)

Lillestrøm – Tromsø 0-1 (0-0)

Sarpsborg – Sandefjord 6-1 (3-1)

Senere kampstart: Bodø/Glimt – Molde (19.15).

Spilt lørdag: Vålerenga – Viking 1-2.

Spilles mandag: Stabæk – Strømsgodset.