Fransk Tour-ørkenvandring over: – Håper ikke vi må vente like lenge

Lafay var sterkest i avslutningen på den andre etappen med målgang i San Sebastián søndag. Han holdt unna for et mindre felt av store navn som jaktet rett bak.

Seieren var den første til en Cofidis-rytter i Touren siden 2008. Den gang gikk legenden Sylvain Chavanel til topps, mannen med flest starter i Tour de France noen gang.

– Det er vel lenge siden de vant forrige gang, 15 år, så vi får håpe det ikke går like lenge før vi vinner, smilte Alexander Kristoff til NTB etter målgang.

– Utrolig hyggelig at et mindre lag med mindre penger i sving vinner. Vi fryktet egentlig at Wout (Van Aert) skulle vinne. Da hadde det vært UAE i går og Jumbo-Visma i dag. Utrolig bra for sykkelsporten at et mindre lag vinner, sa sportsdirektør Kurt Asle Arvesen.

Inspirerte nordmenn

Sist Cofidis vant en Tour de France-etappe, i 2008, gjorde nettopp Arvesen det samme. Seieren ble eresfjordingens eneste i verdens største sykkelritt.

– All honnør til Cofidis som har stått i dette i så mange år. Det er helt sikkert god stemning i den bussen, smiler Arvesen.

– Er det inspirerende?

– Ja, og vi har ikke gitt opp vi heller. Vi har mange muligheter igjen. Vi vet at dersom gutta våre leverer på sitt beste, og alt går vår vei, kan vi vinne.

Tobias Halland Johannessen ga også honnør til det franske laget.

– Det er kult at Cofidis vant. Lafay fortjente å vinne. Han var sterk i går også, sa Drøbak-gutten.

Boasson Hagen i brudd

Wout Van Aert og Tadej Pogacar fulgte nærmest etappevinner Lafay på målstreken i solfylte San Sebastián søndag.

Halland Johannessen ble beste nordmann på 34.-plass. Han trillet i mål sammen med en stor gruppe rundt 2.30 minutter bak Lafay.

– Det er ikke noen god følelse. Jeg kjører absolutt alt jeg har, så jeg kan ikke være skuffet. Jeg mangler bare det siste lille i beina, men det kan komme utover, sa han til NTB.

– Vi har gått all-in for meg, og jeg synes det er ekstra gøy når vi gjør det. Vi manglet bitte litt, og det får vi ta utover. Jeg er sikker på at vi har noen gode resultater i de beina her og i beina til noen andre på laget, fortsatte Drøbak-syklisten.

UAE-rytter Adam Yates beholdt den gule ledertrøya etter etappen. Han har seks sekunder ned til lagkamerat Pogacar og tvillingbror Simon Yates (Jayco).

Edvald Boasson-Hagen var aggressiv da han tidlig på søndagens etappe dannet et tremannsbrudd, men han måtte gi seg med tre mil igjen.

Mandag krysser sykkeleliten grensen til Frankrike når de skal fra Amorebieta-Etxano til Bayonne. Etappen er flat og en mulighet for spurtkanonene. Det norske profflaget Uno-X skal kjempe for etappeseier til Alexander Kristoff.

Rittet avsluttes i Paris 23. juli.









(©NTB)