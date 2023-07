Viking forlenget Vålerengas tapsrekke – kontroversiell straffe holdt ikke for vertene

Dermed sørget de også for Vålerengas fjerde strake tap i Eliteserien. For å finne Oslo-klubbens siste ligaseier må vi helt tilbake til da de vant 3-0 hjemme over HamKam 16. mai.

Etter elleve serierunder ligger Vålerenga helt nede på 13.-plass, bare tre poeng foran HamKam på nedrykksplass. Matchvinnerscoringen kom seks minutter på overtid da Sandberg sendte et frispark i nettet.

– Jeg har hatt det litt tøft i år og ikke spilt så mye, men jeg har fantastiske lagkamerater og supportere. Jeg vil gjøre alt for dem, så det var deilig, sa matchvinner Sandberg til TV 2.

Det var ni minutter før full tid at Djibril Diop holdt litt i trøyen til Magnus Riisnæs, og dommer Mohammad Usman Aslam pekte på straffemerket.

– Hvis det straffesparket Vålerenga får er linja dommerne legger seg på, blir det ca. 97 per kamp framover, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

– Farse! En ren farse! skrev tidligere fotballekspert i TV 2, Davy Wathne, og fortsatte:

– Da kan en jo dømme straffespark hver gang det er corner eller frispark med dueller/holding fra begge lags spillere i sekstenmeteren. Fullstendig fjollete.

Stefan Strandberg satte straffen kontant i mål, før Sandberg sikret Viking-seier seks minutter på overtid på et direkte frispark.

Frisk start

Vålerenga fikk en frisk start på kampen og kom seg til flere store sjanser, men likevel var det Lars-Jørgen Salvesen som kunne slippe jubelen løs etter å ha sendt Viking i ledelsen.

Zlatko Tripic spilte spissen nydelig gjennom på høyrekanten, før Salvesen lobbet ballen over Magnus Sjøeng og inn i Vålerenga-målet.

– Det var fint, men dette er ikke godt nok om vi skal vinne denne kampen. Vi må få ballen mer og bruke den. Vi må bli bedre med ball og komme oss høyere i press i andre omgang, konkluderte Salvesen med overfor TV 2 i pausen.

– Vi må fortsette å gjenskape det vi gjorde de første 25 minuttene, da burde vi satt noen mål. Det handler om å ikke bli utålmodig, vi må følge planen, sa VIF-trener Jan Frode Nornes til rettighetshaveren.

Straffe, rødt kort og overtidsscoring

Etter hvilen fortsatte Vålerenga å komme seg til muligheter, og ni minutter før full tid kunne hjemmepublikummet juble da vertene fikk tildelt straffe.

Kaptein Strandberg gikk fram til krittmerket og satte ballen kontant i nettmaskene bak Patrik Gunnarsson i Viking-målet.

På overtid kom Niklas Sandberg seg alene med keeper, men Fredrik Oldrup Jensen dro han ned på ulovlig vis og pådro seg et direkte rødt kort.

Sandberg benyttet også frisparkmuligheten svært godt og sikret 2-1-seier for Viking, seks minutter på overtid.

– Han får et ganske bra touch som han kan runde keeper med, så det var egentlig den eneste muligheten. Det er utgjort i den situasjonen vi er i at de scorer på det frisparket, sa Oldrup Jensen til TV 2.

Kampen var Nornes' første i Eliteserien etter han tok over for Dag-Eilev Fagermo, som fikk sparken 12. juni. Nornes ledet riktignok også Vålerenga da de vant 5-0 over Stjørdals-Blink i cupen i midtuken.

Viking sikret seg sin tredje strake seier i Eliteserien. Siddisene klatrer dermed opp på 2.-plass på tabellen.

