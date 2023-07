VIF-styrelederen tar daglig leder i forsvar etter supporterkritikk: – Grenser mot sjikane

I juni ble Dag-Eilev Fagermo sparket som Vålerenga-trener etter en lang periode med svake resultater. I etterkant har supporterne ment at det burde gjøres flere utskiftninger i klubben, deriblant daglig leder Erik Espeseth.

Fredag rettet VIFs styreleder Ørbeck Sørheim kritikk mot supporterne for behandlingen Espeseth har mottatt den siste tiden.

– De seneste ukene har det vært ganske mørkt, med et voldsomt hardkjør mot klubbens daglige leder. I Vålerenga skal det være høyt under taket og rom for diskusjoner, men det er et godt stykke derfra til det som kan ligne en kampanje som grenser mot sjikane, skrev hun på Twitter.

Talsmann i Klanen, Sebastian Hytten, mener at supporterne ikke har gått over grensen.

– Jeg tenker at styreleder må forsvare sine egne ansatte. Samtidig kjenner vi oss ikke helt igjen i beskyldningene i tweetene, sier Hytten til Nettavisen.

Espeseth svarte på kritikken i et intervju med Dagsavisen i juni. Der uttalte han at han er overrasket over aggresjonsnivået hos enkelte.

– Vi ser at det tidvis kommer reaksjoner basert på misforståelser og oppfatninger, sa Espeseth den gang.

