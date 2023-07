Lørdagens direkte TV-sport, Tour de France i gang

09.20: Motorsport, FIA Formula Regional Europe Championship. Race 1 fra Spa-Francorchamps. (Vsport3)

10.00: Motorsport, Formel 3, sprintrace fra Østerrikes Grand Prix. (Vsport1)

12.00: Motorsport, Formel 1, sprint shootout. (Vsport1)

12.00: Sykling, Tour de France, verdenstouren menn (25 av 35): 1. etappe (kupert), 182 km i Bilbao i Spania. Historisk dag for Norge i dette rittet som for første gang har et norsk lag på start. Uno-X med Alexander Kristoff i spissen. (TV2 Direkte, Eurosport 1)

12.00: Tennis, NM i Oslo, finale kvinner fra Frogner tennisanlegg. (Eurosport N)

13.00: Darts, European Tour Darts Matchplay. Andre dag. (Vsport+)

13.30: Golf, British Masters (3,5 mill. dollar), europatour menn i Sutton Coldfield, England. (Vsport Golf)

13.45: Motorsport, Formel 2 sprintrace fra Østerrikes Grand Prix. (Vsport1)

14.00: Tennis, NM i Oslo, finale menn fra Frogner tennisanlegg. (Eurosport N)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (14. runde): Skeid – Sogndal fra Nordre Åsen. Kristoffer Hoven (t.v.) og Johnny Buduson (bildet) må få Skeid tilbake på vinnersporet. (TV2 Sport Premium), Mjøndalen – Moss fra Consto Arena. (TV2 Sport Premium2)

15.30: Håndball, VM menn junior (LM02) i Berlin, Tyskland: Første semifinale. (Vsport2)

15.30: Motorsport, IndyCar. Treningsrunde foran Grand Prix of Mid-Ohio. (Vsport3)

16.30: Motorsport, Formel 1, Østerrikes Grand Prix i Spielberg, sprintløp. (Vsport1)

16.45: Fotball, Toppserien kvinner (17. runde, siste før VM-pausen): Arna-Bjørnar – Brann fra Arna idrettspark. Brann har hatt en skuffende vårsesong og er langt unna fra å forsvare ligagullet fra i fjor. Men nå blir det en lang VM-pause til å forbedre seg i, neste runde spilles ikke før 28. august. (NRK1)

18.00: Eliteserien menn (12. runde): Vålerenga – Viking fra Intility Arena. Se omtale foran. (TV2 Sport Premium)

18.00: Håndball, VM menn junior (LM02) i Berlin, Tyskland: Andre semifinale. (Vsport2)

19.00: Darts, European Tour Darts Matchplay. Andre dag. Kveldsprogrammet. (Vsport+)

19.00: Golf, PGA-turnering menn (8,8 mill. dollar) i Detroit, Michigan. (Eurosport N)

19.00: Golf, USGA Championship, det amerikanske amatørmesterskapet. (Vsport Golf)

20.15: Baseball. Major League Baseball: St. Louis Cardinals – New York Yankees fra Busch stadium. (Vsport+)

20.30: Motorsport, Indycar. Grand Prix of Mid-Ohio, kvalifisering. (Vsport3)

22.30: Motorsport, NASCAR, Xfinity Series. The Loop 121 fra Chicago Street Course. (Vsport3)