Lance Armstrong blir ekspert for dansk avis under Tour de France

Det opplyser den danske avisen om selv lørdag.

– Jeg gleder meg til å dele analyser og meninger om Tour de France med B. T.s lesere de neste tre ukene, sier Armstrong til avisen.

Fra 1999 til 2005 vant Armstrong Tour de France sju strake ganger, men triumfene ble senere slettet fra historiebøkene fordi amerikaneren hadde benyttet seg av doping i samme periode.

B. T.s sportssjef Kasper Haugaard er klar over historikken til Armstrong.

– Vi er selvfølgelig veldig klar over at det hviler en skygge over hans Tour-historie. Det endrer likevel ikke på hvordan Armstrong kjenner løpet og sporten bedre enn de fleste, sier Haugaard.