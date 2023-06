Tour de France-kjempen Boasson Hagen sykler for egen framtid: – Ekstra viktig

Lørdag ruller 36-åringen fra Rudsbygd ved Lillehammer til start i verdens største sykkelritt for 13. gang. Kun et 30-talls ryttere kan vise til samme antall i rittets 110 år lange historie.

I årets startfelt har kun superstjernen Mark Cavendish flere. Briten, som sykler Touren for siste gang i sommer, er på startstreken for 14. gang.

Cavendish har samtidig fullført rittet færre ganger enn Boasson. Den norske sykkelprofilen er dermed den rytteren i årets felt som har syklet flest Tour de France-etapper. Tallet er formidable 238, viser en oversikt fra nettstedet CyclingOracle.

Om ett år kan Boasson Hagen tangere Cavendish sine 14 starter i rittet og klatre enda nærmere toppen på statistikkene. Forutsetningen er at han lander en ny kontrakt i tiden som kommer. Han nåværende avtale med TotalEnergies utløper ved sesongslutt.

Mye på spill

Det vet naturligvis hovedpersonen meget vel, og foreløpig er ingen ny arbeidsgiver på plass for neste sesong. Uten at sindige Boasson Hagen lar seg stresse av det.

– Jeg tenker alltid at jeg skal kjøre så bra som mulig i alle løp jeg stiller, og så får ting komme på plass etter hvert. Jeg fokuserer mest på å sykle best mulig, så ordner vel ting seg, smiler han til NTB.

36-åringen har akkurat vært på scenen under lagpresentasjonen foran Guggenheimmuseet i Bilbao. Regner høljer ned over Bilbaos gater, men Boasson Hagen tar seg likevel god tid med norske medier i pressesonen.

Han vet veldig godt at gode resultater i ukene som kommer gir ekstra solide kort på hånden med tanke på å sikre seg en god kontrakt foran neste sesong.

– Ja, sånn er det egentlig i alle ritt man kjører, men det er ekstra viktig her. Det gjelder å prøve å sikre seg en god kontrakt, sier rudsbygdingen.

Uno-X sitter på gjerdet

Det er ingen hemmelighet at Boasson Hagen har vært i samtaler med teamsjef Jens Haugland i norske Uno-X. Foreløpig har imidlertid ikke det materialisert seg i et tilbud.

– Jeg skal alltids finne noe. Jeg har uansett vært med i mange år, men jeg håper å fortsette så lenge jeg har motivasjon og føler det er verdt å sykle, sier Boasson Hagen.

– Det er ikke noe tema å gi seg?

– Jeg må selvsagt se an når tilbudene kommer på bordet, men jeg er motivert til å fortsette videre.

På spørsmål fra NTB sier Uno-X-sjef Haugland følgende om interessen for Rudsbygd-gutten:

– Alle vet hva Edvald står for. Det er noen ting som taler for han, og noe taler også mot han. Det er klart at vi er i en verden der vi allerede har satt et spisset lag, og kanskje har jeg også et ansvar for å se den 25-åringen i Norge eller Danmark som står på trappene til det neste steget og som vil fly de neste seks-sju årene. Det kan være like viktig for oss å løfte fram den personen som å løfte fram Edvald på tampen av karrieren.

– Vi får se om han styrker kortene sine i løpet av sommeren, legger Haugland til.

Stolt av tallene

Boasson Hagen vet hva som gjelder når han lørdag går løs på sitt 13. Tour de France og etappe nummer 239. De tallene er han stolt av.

– Det viser at jeg har klart å prikke en grei form på dette tidspunktet hvert år, og det er ikke til å stikke under stol at det er gøy å ha vært med så mange ganger. Jeg tenker samtidig ikke ekstremt mye på det. Det er viktigere det man skal gjennom og forhåpentlig vise at formen er der, sier 36-åringen i sedvanlig beskjeden stil.

Flest Tour de France-starter i historien har den franske legenden Sylvain Chavanel. Han deltok ikke mindre enn 18 ganger.

Flest etappestarter har belgiske Joop Zoetemelk med 401. Av dagens aktive proffsyklister har kun to flere enn Boasson Hagen: Spanske Imanol Erviti (257) og tidligere sammenlagtvinner Geraint Thomas (240).













