Kontroversielle Nadim vraket fra Danmarks VM-tropp, to VIF-spillere med

USA-proffen røk korsbåndet i september, men er ikke tilbake for fullt etter skaden.

Nadim, med over 100 landskamper for Danmark, har tidligere fått kritikk da hun var Qatar-ambassadør under herrenes fotball-VM i fjor.

Mesterskapet i Qatar fikk mye kritikk på grunn av synet på menneskerettigheter og forholdene for migrantarbeidere i landet.

Nadim besøkte imidlertid landet og uttalte at Qatar er et land som hjelper mennesker i nød, og det fikk hun mye kritikk for i etterkant.

Dansken gjorde comeback i juni og spilte en ungdomskamp for klubblaget Racing Louisville, men ifølge Ekstra Bladet er hun ikke i form til å spille VM.

En annen stjerne er imidlertid tilbake – kaptein Pernille Harder – som også ble skadet i fjor høst, men gjorde comeback i vår.

– Vi har et sterkt landslag, og vi gleder oss til å vise de danske fargene til hele verden. Det blir det største VM-sluttspillet noensinne, og vi skal gjøre vårt beste for å skape en rødhvit fotballfest. Både i Danmark og i Australia, sier landslagssjef Lars Søndergaard.

Vålerenga har med to spillere i troppen, kaptein Stine Ballisager, som ble kåret til fjorårets beste danske spiller og kantspilleren Janni Thomsen.

Danmark spiller i gruppe D sammen med Kina, England og Haiti.

