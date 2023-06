Haaland øverst på Marcas topp 100-liste

Jærbuen inntok førsteplassen foran Lionel Messi og Vinícius Júnior. På veien mot trippeltriumfen med City scoret han 52 mål på 53 kamper.

I fjor ble Haaland nummer 12 på Marcas topp 100-liste. Avisen er den mest leste i Spania, og kåringen ble gjort etter en kombinasjon av leserstemmer og juryvurderinger.

– Jeg vil takke Marca for denne prisen. Det har vært en utrolig sesong, så takk for støtten. Vi skal holde det gående, sa Haaland i et vinnerintervju.

Martin Ødegaard hadde også et strålende år i Arsenal. Drammenseren la seg inn på 18.-plassen i Marca-oversikten.

Slik ble topp 10:

1) Erling Braut Haaland, Norge (Manchester City)

2) Lionel Messi, Argentina (Paris Saint-Germain)

3) Vinícius Júnior, Brasil (Real Madrid)

4) Kylian Mbappé, Frankrike (Paris Saint-Germain)

5) Kevin De Bruyne, Belgia (Manchester City)

6) Rodri, Spania (Manchester City)

7) Antoine Griezmann, Frankrike (Atlético Madrid)

8) Victor Osimhen, Nigeria (Napoli)

9) Ilkay Gündogan, Tyskland (Manchester City)

10) Khvicha Kvaratskhelia, Georgia (Napoli)





(©NTB)