Rørt Smerud i siste kamp etter ni år som sjef: – Det er mye følelser

Til slutt lyktes det med et mesterskap med U21-laget for 46-åringen som tok jobben i 2014. En solid 1-0-seier over Italia var akkurat ikke nok til kvartfinale.

Smerud var «skuffet og stolt» på samme tid etter kampen. Og så ble han rørt da han snakket om hvordan det blir å lukke U21-kapittelet.

– Det er spesielt. Det er mye følelser inni her nå, sa en preget Smerud til NTB.

– En stor del av livet

– Vi skal ha en middag etterpå, tenker jeg. Vi får se hvor mye jeg klarer å si. Det er en gjeng som er helt fantastisk å jobbe med. Vi får se om stemmen bærer. Jeg er veldig, veldig stolt, la han til.

– Hva gjør at du blir så preget?

– Det har vært en stor del av livet. Det har vært noen fantastiske gutter som har gjort en kvalifisering med ti kamper hvor vi vant gruppa etter å ha vært nære noen ganger, sa Smerud.

Det ga Smerud ett år til med gjengen.

– Det gjør at når det da nærmer seg punktum, kommer det litt følelser. Det gjør det.

I Romania ble det en skjev start med 1-2-tap for Sveits. Det ble fulgt opp med et nytt knepent tap mot Frankrike. Italia-seieren rettet på mye av inntrykket til tross for at det ble EM-exit med knappest mulig margin.

– Litt unorsk i spillestilen

Midtbanemann Joshua Kitolano er full av lovord om Smerud.

– Han er flink med mennesker. Han har alltid flere planer klare hvis vi trenger det. Han er litt unorsk i spillestilen. Han ber oss om å tørre og ha mot. Han vet at vi er gode fotballspillere. Å få den tilliten er gull verdt. Da tør man å gjøre ting istedenfor å holde tilbake, sier Kitolano om den avtroppende U21-sjefen.

Håkon Evjen fikk sine første minutter i mesterskapet mot Italia. Han og Smerud går langt tilbake.

– Vi avslutter på en bra måte. Jeg tror det var greit for ham at kampplanen fungerte. Vi gjorde det vi skulle og slår Italia. Jeg tror det var følelsesladd og en både kjip og bra dag, sa Evjen.

Hva som skjer videre for Smerud, er uvisst.

– Nå skal jeg summe meg, og så skal vi se hva som skjer. Jeg har ikke noe bestemt ennå, sa Smerud før han gikk i lagbussen for siste gang.