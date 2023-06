Kristoff ler av pappapåstand: – De er voksne gutter som klarer seg selv

Lørdag starter den 110. utgaven av verdens største sykkelritt i spanske Bilbao. På startstrek står for aller første gang et norsklisensiert lag. Rytteren det stiles størst forventninger til, er 35 år gamle Kristoff.

Veteranen ble hentet til Uno-X som en del av lagets plan om å gjøre seg attraktiv for Tour de France-arrangør ASO. Rogalendingens meritter taler for seg.

Lagkameratene er tydelige på hva Kristoff betyr for dem.

– Alex har vært et veldig bra tilskudd for gruppa, både med erfaringen han har og også sosialt. Han er et forbilde for oss ryttere. Vi har lært utrolig mye av ham. Han sitter på kjempemye god erfaring, sier Jonas Abrahamsen til NTB.

– Er han en slags pappa på laget?

– Ja, han er det. Det er veldig fint å ha en sånn figur som er et forbilde og som har så mye respekt. Når man sitter i feltet får man automatisk respekt når man har med seg Alex.

Leder – ikke kaptein

Konfrontert med lagkompisens uttalelser trekker Kristoff på smilebåndet.

– Hehe. Jeg føler de er voksne gutter som klarer seg selv. Men jeg er jo eldre og har vært gjennom flere ting, sier han om pappapåstanden.

– Spør de deg om råd?

– Jeg føler ikke at de spør om så mye råd, men jeg smetter inn med noe dersom jeg har en mening. Jeg har i hvert fall et synspunkt hvis det er møte og vi skal gå gjennom en etappeavslutning eller noe, sier Kristoff beskjedent.

– Føler du deg som lederen på laget?

– Jeg føler meg kanskje litt som en leder, men jeg føler meg ikke som en kaptein og en det alltid skal kjøres for. Vi har mange ryttere som kan prestere, så i dette rittet blir det mer at jeg er lederen på noen etapper. Men jeg vil ikke være det generelt under Touren, svarer 35-åringen.

Føler seg hjemme

Få kan matche Kristoffs meritter i internasjonal sykkelsport. I mer enn et tiår har han vært del av store og stjernetunge lag. Foran denne sesongen gikk turen bokstavelig talt hjem.

35-åringen sier han føler seg hjemme i Uno-X-laget på en annen måte enn hos tidligere arbeidsgivere.

– Jeg kan snakke norsk, og jeg kjenner mange av rytterne fra jeg var ung. De er ikke så redde for å si meningen sin, og jeg er heller ikke redd for å si meningen min. Sånn sett blir kommunikasjonen veldig grei, sier sykkelstjernen.

Kristoff legger ikke skjul på at han går til lørdagens Tour de France-start, hans tiende i karrieren, med en følelse av stolthet over å være del av et historisk norsk mannskap.

– Det er kult å være med på å lage historie. Dette kommer til å bli nevnt for alltid. Sett at Uno-X ikke deltar i Touren om ti år, vil alle snakke om at vi tidligere hadde et norsk lag som var med. Denne gjengen kommer alltid til å stå som det første norske laget som kjørte Touren, og jeg er en del av det.

– Det betyr en del for deg?

– Ja, det gjør det. I hvert fall nå som jeg er blitt eldre. Da tenker man mer på sånne ting enn da jeg var yngre.

Jager etappeseier

Med alderen har 35-åringen fått et annet forhold til prestasjonene han oppnår og tidligere har levert.

– Jeg husker det året da jeg vant Flandern rundt. På den tiden vant jeg så mye at det liksom ikke føltes så stort, men nå tenker jeg «shit, tenk at jeg har vunnet det løpet». Det kjennes større nå. Da jeg tok OL-medaljen var jeg irritert over at jeg ikke vant, men nå er det stort å ha den medaljen i skapet, sier Kristoff.

– Det er lenger mellom de tingene som havner høyt opp på merittlista di nå?

– Ja. Jeg vant jo mye tidligere, og da ble kanskje ikke en seier så stor som nå, når den kommer litt sjeldnere.

Den nevnte Flandern rundt-seieren tok Kristoff i 2015. Tre år tidligere tok han bronsemedaljen på fellesstarten i London-OL. Det er kun to av mange store meritter.

I Tour de France-sammenheng har han fire etappeseirer. Med maks klaff blir det flere i ukene som kommer.

– Jeg tror jeg har muligheter til å vinne en etappe, men jeg må nok være litt heldig. Samtidig trenger det ikke være en spurt. Jeg har sagt at jeg er åpen for å gå i brudd også. Når jeg kommer meg med i brudd, er jeg ikke dårlig, men det er jo litt mer bingo, sier Kristoff om mulighetene.

Og legger til med et smil:

– Edvald (Boasson Hagen) er jo flink til å komme seg med i brudd, så jeg får vel bare henge meg på ham.