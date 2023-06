Onsdagens direkte TV-sport, Bodø/Glimt mot Tromsø

13.00: Snooker, Championship League fra Morningside Arena i Leicester. (Vsport2)

15.30: Sykling, UCI World Tour, landeveisritt for menn fra Belgia og Frankrike. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, NM menn, 4. runde: Brattvåg – Brann fra Brattvåg kunstgress. Vertskapet ligger på nedrykksplass i 2. divisjon, så det er liten tvil om favorittbildet her. (TV2 Sport1)

18.30: Baseball, Major League Baseball: Atlanta Braves – Minnesota Twins fra Truist Park. (Vsport+)

19.00: Snooker, Championship League fra Morningside Arena i Leicester. Kveldsprogrammet. (Vsport2)

19.05: Fotball, NM menn, 4. runde: Bodø/Glimt – Tromsø fra Aspmyra stadion. Dette er altså lagene som er nummer en og to i Eliteserien, begge fra Nord-Norge, som møtes i en intens duell om avansement. Glimt kommer fra sesongens første serietap for Strømsgodset i helgen. Men det vil Amahl Pellegrino og Patrick Berg (bildet) rette opp mot Tromsø. (NRK3)

20.45: Fotball, EM-sluttspillet menn U21 i Georgia og Romania, gruppespillet (3. runde): Gruppe D: Italia – Norge fra Cluj-Napoca. Norge står med to nederlag og må vinne her og også få hjelp for å avansere i denne turneringen. (NRK2)

22.10: Baseball, Major League Baseball: Seattle Mariners – Washington Nationals fra T-Mobile Park. (Vsport+)

01.00: Ishockey, NHL-draft foran den kommende sesongen. Dette foregår i Bridgestone Arena i Nashville. (Vsport1)