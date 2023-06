Molde knuste Godset i cupen – Brann lekte seg videre

I en mektig Molde-halvtime ble Strømsgodset feid av banen. Ola Brynhildsen bredsidet inn ledermålet etter 39 sekunder på en tversoverpasning fra Mathias Løvik, og kort tid senere sto det 2-0.

Det sørget Eric Kitolano for etter godt kombinasjonsspill med Emil Breivik. Godset ble satt ut av MFKs raske og direkte angrep. 3-0 kom ved Breivik på et straffespark i det 26. minutt.

Muligheten kom etter at Kitolano ble dyttet i ryggen av Jonas Therkelsen. Resten av kampen styrte vertene med full kontroll.

Avansementet ble langt tøffere for Sarpsborg. Østfoldingene var i kjempetrøbbel mot 1.-divisjonsmotstand, men i løpet av et snaut kvarter var 1-3 snudd til 4-3 borte mot Sogndal. Et selvmål av Per-Egil Flo i det 89. minutt ble avgjørende.

Før det hadde Kristian Fardal Opseth gjort Sarpsborgs scoringer til 2-3 og 3-3. Han var også mannen som tok gjestene i føringen etter ti minutter og noterte hattrick i oppgjøret.

7-1 til Brann

Som ventet fikk tittelforsvarer Brann det enkelt borte mot Brattvåg og vant 7-1. Sivert Heltne Nilsen stanget tidlig inn det første målet, og få minutter senere doblet Bård Finne ledelsen på en keeperretur.

Sam Tattum banket inn Brattvåg-reduseringen etter en snau halvtime. Den kom etter et vakkert angrep, men like etter knuste Brann alt håp om en sensasjon. Felix Horn Myhre og Finne ordnet 4-1 til pause, og etter sidebytte la Finne på to mål til.

Inn fra benken kom Vegard Haugerud Hagen og scoret i debuten på Branns førstelag.

Brattvåg var blant fire 2.-divisjonslag i cupens fjerde runde, og tøft ble det også for Stjørdals-Blink mot Vålerenga (0-5) og Gjøvik-Lyn mot HamKam (0-5).

Kjelsås overrasket

Blink slo ut Rosenborg for to runder siden, men mot VIF stoppet trøndereventyret. Aleksander Hammer Kjelsen, Fredrik Oldrup Jensen, Magnus Riisnæs, Torgeir Børven og Henrik Bjørdal gjorde gjestenes mål.

Rasmus Wiedesheim-Paul satte inn to scoringer i HamKams storseier.

Magiske overtidsminutter sendte Kjelsås til NM-kvartfinale etter 2-0 i et glovarmt byderby hjemme mot KFUM Oslo. Jens Aslaksrud og Rasmus Eggen Vinge sto for overraskelsen som gjør at cupen fortsatt har med et lag fra nivå tre.

Viking ledet tre ganger i bortemøtet med Raufoss, men må likevel ut i ekstraomganger på Toten. Andreas Helmersen headet inn 3-3 i det 86. minutt.

---

FAKTA

NM menn onsdag, 4. runde:

Brattvåg – Brann 1-7, Gjøvik-Lyn – HamKam 0-5, Kjelsås – KFUM Oslo 2-0, Molde – Strømsgodset 3-0, Sogndal – Sarpsborg 3-4, Stjørdals-Blink – Vålerenga 0-5.

Ekstraomganger pågår: Raufoss – Viking (3-3).

Senere kampstart: Bodø/Glimt – Tromsø (19.05).

Kvartfinalene trekkes senere onsdag kveld.

---