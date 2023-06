Moe fikk ny Molde-kontrakt – forlenget ut 2024

Det opplyser Molde i en pressemelding.

– Resultatene i perioden hvor Erling har vært hovedtrener, taler for seg. Han har levert knallsterke prestasjoner over tid, og vi er svært glade for å ha en avtale med ham på plass for neste sesong, sier MFKs styreleder Odd Ivar Moen.

Nyheten kom få timer før Moldes cupkamp mot Strømsgodset. Laget har ikke helt levd opp til forventningene så langt i sesongen og er tolv poeng bak serieleder Bodø/Glimt, men MFK-ledelsen er ikke i tvil om at Moe er rett mann også i framtiden.

– Det er godt å ha dette på plass, for både meg og klubben. Jeg er veldig motivert for å ta et år til som hovedtrener i MFK, og nå har vi den forutsigbarheten som trengs for å kunne planlegge framover. Vi er et erfarent og godt trenerteam som fungerer bra sammen, klubben er offensiv, og vi har en god tropp. Så vi har mye å se fram til, sier Moe.

52-åringen har vært Moldes hovedtrener permanent siden 2019. Før det var han en del av trenerstaben under Ole Gunnar Solskjær. Moe vant Eliteserien på første forsøk, og det ble et nytt seriegull i fjor.

Romsdalingene har også vunnet cupen én gang (2021/22) under Moes ledelse.