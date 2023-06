Marta til fotball-VM for sjette gang: – Dronningen

Tirsdag ble hun utnevnt i landslagssjef Pia Sundhages tropp, til tross for at hun har var ute av spill med en kneskade i nesten et år fram til mars.

Marta er av mange regnet som tidenes beste kvinnelige fotballspiller, og i VM er hun tidenes mestscorende – uavhengig av kjønn – med 17 mål.

– Marta er dronningen, ikonet, og bare å være rundt hennes energi er smittsomt, sier Sundhage i forbindelse med uttaket.

Hun har dog ikke bestemt seg for om 37-åringen skal starte Brasils åpningskamp i VM mot Panama 24. juli.

– I siste tredel av banen er hun en av de beste. Om hun kommer til å være med i startelleveren? Det vet jeg ikke ennå.

Brasil går gjennom et generasjonsskifte og er ikke blant favorittene til å vinne VM. Hele elleve spillere i troppen er aktuelle for å gjøre VM-debut.

Marta har deltatt og scoret i fem verdensmesterskap tidligere. Hun har imidlertid aldri vunnet tittelen. Nærmest var hun i 2007, da det ble finaletap mot Tyskland.

Foruten Panama skal Brasil møte Frankrike og Jamaica i VMs gruppespill.